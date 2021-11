Rio Ferdinand et Roy Keane incrédules face à la défaite de Manchester City – Man United News And Transfer News

Les grands de Manchester United, Rio Ferdinand et Roy Keane, en ont apparemment assez vu après la décevante défaite 2-0 contre Manchester City.

En vérité, les visiteurs auraient pu détruire les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer mais ont retiré leur pied de la pédale dans l’un des affichages les plus embarrassants.

🗣 Roy Keane : « Phil Foden l’a mentionné [Old Trafford] est un endroit difficile à venir, ce n’est pas le cas. Demandez à Everton, demandez à Aston Villa et à Liverpool. Les équipes sont venues à Old Trafford et sont maintenant pleines de joie. » [Sky Sports]

– UtdDistrict (@UtdDistrict) 6 novembre 2021