Rio Ferdinand était chaque fan de Manchester United avec des célébrations inestimables pour Cristiano Ronaldo alors que la star des Red Devils est saluée pour « le talent donné par Dieu »

Dans un clip hilarant, la légende de Manchester United, Rio Ferdinand, n’a pas pu contenir son enthousiasme à chaque fois alors que Cristiano Ronaldo a marqué deux fois lors d’un match nul 2-2 contre l’Atalanta.

Sautant de sa chaise de studio BT Sport, l’ancien capitaine des Red Devils n’a pas pu se contenir alors que l’icône portugaise a montré à quel point il est vital pour l’équipe.

Ronaldo a réussi un superbe égaliseur pour aider United à marquer un point crucial contre l’Atalanta

United n’a peut-être pas grand-chose à se réjouir cette saison, mais Ronaldo fait de son mieux pour changer l’ambiance.

Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer et son équipe n’ont pas pu remporter la victoire, ce point supplémentaire pourrait s’avérer crucial à la fin de la phase de groupes.

Il y a encore beaucoup à résoudre pour Solskjaer sur le plan défensif, mais lui, aux côtés de Ferdinand, sera ravi que le numéro 7 du club continue de les tirer d’affaire.

Après que Ronaldo ait égalisé pour la première fois, Ferdinand a crié : « C’est pour ça que nous sommes là ! Allez! »

Ronaldo a fait taire la foule de l’Atalanta avec son égaliseur en première mi-temps

Et après l’égalisation dans les arrêts de jeu, Ferdinand a crié : « Oh mon Dieu ! C’est ce qu’il fait! C’est ce qu’il fait ! C’est illégal! Extraterrestre! »

Bien qu’il soit peut-être un expert et un analyste de renom, Ferdinand, comme la plupart des supporters de football, est toujours aussi passionné.

Les performances exceptionnelles de Ronaldo ont été saluées à juste titre par beaucoup, la légende de Tottenham Clive Allen saluant les talents «donnés de Dieu» du joueur de 36 ans.

Allen a déclaré à talkSPORT: «C’est juste une capacité incroyable qu’il a et il a été capable de produire année après année. Il donne l’impression que c’est si facile et c’est quelque chose qui est donné par Dieu, assez remarquable.

« Il le fait année après année et où serait Man United sans lui? »

Malgré l’héroïsme de Ronaldo, il y a encore beaucoup à craindre pour Solskjaer et son équipe d’entraîneurs.

Son équipe perd des buts à gauche, à droite et au centre et même s’ils ont marqué un point, une équipe plus impitoyable mettra fin aux chances que l’Atalanta n’a pas pu.

Un résultat et des performances bien meilleurs sont nécessaires de la part des Red Devils s’ils veulent éviter une répétition du même résultat contre Liverpool alors qu’ils affrontent leurs rivaux féroces Manchester City samedi, en direct sur talkSPORT.

