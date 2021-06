Rio Ferdinand évalue les chances de l’Angleterre avant le dernier affrontement avec l’Allemagne

Leon Goretzka a marqué tard pour envoyer l’Allemagne dans la phase à élimination directe de l’Euro 2020 (Photo: .)

Rio Ferdinand a admis qu’il était tranquillement “confiant” que l’Angleterre progressait devant l’Allemagne après que les deux anciens rivaux se soient affrontés lors d’un match titanesque de l’Euro 2020 à Wembley.

Avec un seul point à son actif dans le Groupe F, l’Allemagne semblait se retirer du tournoi alors que le milieu de terrain hongrois Andras Schafer a marqué quelques instants après l’égalisation de Kai Havertz à la 66e minute pour porter le score à 2-1 lors de la rencontre palpitante de mercredi à Munich.

Adam Szalai avait ouvert le score plus tôt avec une tête à la 11e minute pour la Hongrie, les joueurs de Joachim Low semblant choqués et luttant pendant de longues périodes en première mi-temps.

Mais il y a eu des scènes de jubilation à l’Allianz Arena alors que le remplaçant de la deuxième mi-temps Leon Goretza a tiré devant Peter Gulacsi dans son stade à domicile pour le mettre à niveau pour l’Allemagne à la mort.

Les hôtes ont tenu bon de progresser en tant que finalistes du “groupe de la mort” derrière la France qui a organisé un match alléchant contre l’Angleterre mardi soir prochain, tandis que le Portugal a progressé en tant qu’équipe troisième.

Après avoir regardé la performance peu convaincante de l’Allemagne contre la Hongrie, l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Ferdinand, a soutenu les Three Lions pour atteindre les quarts de finale.

“Je pense que nous sommes juste heureux de deux très bons matchs de football que nous avons vus aujourd’hui”, a déclaré Ferdinand dans le studio BBC Sport.

“Le football à élimination directe attend et l’Angleterre peut maintenant vraiment se concentrer.

“Écoutez, nous avions également un œil sur l’autre match et après avoir regardé ce match, je suis assez confiant dans un bon résultat pour l’Angleterre.

“Je sais que nous sommes excités, c’est ce que nous faisons en tant que fans anglais.”

Ferdinand a soutenu l’Angleterre pour battre l’Allemagne en quart de finale (Photo: BBC Sport)

Ferdinand a fait l’éloge des performances de Paul Pogba et Renato Sanches après le match nul 2-2 de la France contre le Portugal, l’autre match passionnant de lundi soir qui n’a pas déçu.

“Il y avait de bonnes choses mais je pensais que les deux équipes manquaient de rythme et de cohérence dans leurs performances”, a-t-il ajouté.

“Pendant les périodes en première mi-temps en particulier, le Portugal était la meilleure équipe en termes de contrôle des choses dans le jeu, mais chaque équipe a eu des moments.

«Pogba a été exceptionnel aujourd’hui. Il y a eu des performances individuelles exceptionnelles aujourd’hui.

‘Lui et [Renato] Sanches au milieu de terrain était le meilleur.

