Rio Ferdinand: j’aurais choisi David de Gea comme capitaine plutôt que Harry Maguire – Man United News And Transfer News

Le grand Rio Ferdinand de Manchester United a affirmé qu’il aurait choisi David de Gea plutôt que Harry Maguire comme capitaine du club.

L’ancien défenseur discutait du moment où l’Anglais a reçu le brassard pour la première fois plutôt que de parler de l’équipe actuelle.

Selon le Mirror, Ferdinand a déclaré : « Le fait qu’il [Maguire] a eu le brassard lui a donné cette grâce [not being dropped], ce qu’il ferait.

«Je pense qu’il l’a reçu trop tôt. C’est un travail assez difficile d’entrer à Manchester United, de mettre les pieds sous la table et de commencer à se sentir à l’aise sans la pression supplémentaire d’être capitaine.

«Être capitaine est une énorme responsabilité, il y a une histoire qui va avec, un gros poids sur les épaules.

« Vous devez faire l’expérience d’être là pendant un certain temps pour porter ce poids. Il était plus important pour Maguire d’entrer et de se concentrer sur le fait de devenir un pilier de Manchester United que d’être capitaine.

« La chose que vous pouvez contrer [Maguire criticism] avec est-ce qu’il n’y avait pas beaucoup de capitaines au club – qui d’autre vont-ils choisir ?

« David de Gea aurait été mon choix en raison du temps qu’il a passé là-bas et il sait ce qu’il faut pour gagner.

«C’est tout avec le recul, mais vous devez penser à ces moments qui pourraient arriver avec quelqu’un comme Harry Maguire, nouveau au club dans ce sens. Et cette pression supplémentaire pèse lourdement sur lui en ce moment. »

Le problème avec le capitaine a persisté même jusqu’à présent, car certains fans pensent qu’il existe actuellement de meilleures options au club qui peuvent faire un meilleur travail pour diriger l’équipe.

Nemanja Matic a souvent été présenté par les joueurs comme un leader, et il est apparu qu’il est celui qui inflige des amendes si quelqu’un sort de la ligne.

Le retour de Cristiano Ronaldo au club l’a naturellement vu sélectionné par certains supporters comme l’homme à être capitaine à la place.

Les performances talismaniques de Bruno Fernandes depuis son arrivée du Sporting Lisbonne l’ont également poussé vers l’avant en tant que leader naturel.

Il y en a d’autres, comme Raphael Varane et Edinson Cavani, qui sont les favoris des fans, mais le principal problème reste que beaucoup pensent que Maguire n’est pas apte au poste de capitaine.

La mauvaise forme de l’ancien homme de Leicester City n’aide certainement pas, mais même au moment où on lui a remis le brassard, les sourcils se sont levés.

Néanmoins, ce que Ferdinand dit essentiellement, c’est que le club doit protéger Maguire des pressions qui pèsent actuellement sur ses épaules et il est clair qu’il est en train de couler.