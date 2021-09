Rio Ferdinand: l’ancien homme de Manchester United envoie un message d’amour à Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

in

Le grand Rio Ferdinand de Manchester United a insisté sur le fait qu’il n’avait que de l’amour pour Ole Gunnar Solskjaer alors qu’il tentait de calmer la “guerre des mots” légère entre les deux.

Le légendaire Norvégien a fait l’objet de critiques cette saison malgré la victoire de quatre des six matches disputés jusqu’à présent.

United a battu Leeds United, Wolves, Newcastle et, plus récemment, West Ham, mais a été détenu par une équipe têtue de Southampton et est tombé face à une équipe ambitieuse de Young Boys en Ligue des champions.

L’argument avancé contre Solskjaer est qu’il donne des résultats pour le moment, mais que les performances ont été loin d’être idéales et à la limite de la chance.

Ferdinand a souvent pris la défense de son ancien coéquipier, mais peut-être que des mots imprudents ont été prononcés et il a donc tenté de purifier l’air.

Olé…. C’est tout l’amour mec. Vous êtes au volant ! #MUFC#VibeWithFive https://t.co/yNSMbLsAPH pic.twitter.com/BAHE95F7Ik – Rio Ferdinand (@rioferdy5) 20 septembre 2021

Selon Talk Sport, Ferdinand a donné le coup d’envoi en disant : « Si je suis le manager, je dois être honnête, je lui dis [Ronaldo] s’asseoir.”

L’ancien défenseur discutait de la façon dont Ronaldo était apparu sur la ligne de touche en criant apparemment, certains fans suggérant qu’il rabaissait l’autorité de Solskjaer dans le domaine technique.

Selon Talk Sport, Solskjaer a riposté et a déclaré: “Rio encore, vous savez, parfois il commente des choses qu’il ne sait pas vraiment.

“Cela aurait dû être un carton jaune pour le garçon quand il a fait tomber Nemanja [Matic].

« Bruno et Cristiano, aussi compétitifs soient-ils, je les ai soudainement portés sur mon épaule.

«Ils étaient là pour un bref passage et ont crié à l’arbitre.

«C’était l’aggravation d’avoir quelques mauvaises décisions contre nous. Mais alors Cristiano s’est assis, Bruno s’est assis.

“Nous savons qu’il n’y a qu’un seul homme autorisé dans cette zone technique et c’est moi ou Carras (Michael Carrick) ou Mick (Phelan) ou Kieran (McKenna) qui est là-haut.”

On ne peut pas trop lire ce qui s’est passé, car Solskjaer devait toujours s’assurer que son autorité n’était pas remise en question et il est peu probable que lui ou Ferdinand soient réellement contrariés par ce qui a été dit.