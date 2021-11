Rio Ferdinand: Manchester United manque de contrôle dans les matchs – Man United News And Transfer News

Les anciens hommes de Manchester United, Rio Ferdinand et Dion Dublin, ont expliqué aux fans quelle est la différence entre leur équipe et Liverpool.

Ole Gunnar Solskjaer et ses stars ont subi une pression énorme ces derniers temps et il ne semble pas que cela se produise de si tôt.

Selon le Daily Mail, Ferdinand a déclaré : « Cette [Liverpool] est une équipe qui contrôle chaque situation dans laquelle elle se trouve.

« Hier avec United, c’était le désarroi en essayant de marquer un point. »

Dublin a également déclaré: «Liverpool aborde ces jeux correctement – ​​ils ont l’air très organisés et professionnels.

«La colonne vertébrale du côté est très forte et très expérimentée. Fabinho et Jordan Henderson apportent de l’expérience, tandis que Mohamed Salah et Sadio Mane en haut et les deux demi-centres rendent les choses faciles.

Cet aspect du contrôle est exactement ce qui préoccupe de nombreux fans en ce qui concerne Solskjaer et les performances de l’équipe.

Même dans les matchs qu’ils gagnent, United ne domine et ne contrôle presque jamais un match du début à la fin, se débrouillant plutôt bien en quelques instants.

Solskjaer a vu ses joueurs démanteler Leeds United 5-1 au début de la saison et même alors, cela ne ressemblait pas à un contrôle total.

Au contraire, Leeds était stupidement ouvert et facile à percer tandis que les Red Devils étaient superbement cliniques et offensifs.

Bien sûr, depuis lors, les performances de Solskjaer et de son équipe ont considérablement chuté, ce qui a conduit à des appels pour sa tête.

Manchester United affrontera ensuite Manchester City, ce qui semble être le match décisif sur lequel le conseil d’administration prendra sa décision.

Beaucoup s’attendent à ce que l’équipe de Pep Guardiola déchire l’équipe de Solskjaer, mais le légendaire Norvégien a eu l’avantage sur son collègue ces derniers temps.

United a tendance à obtenir des résultats lorsque son dos est contre le mur, ce sera donc un match intéressant même s’il n’était pas si décisif.