Rio Ferdinand: Manchester United peut être détruit par Manchester City – Man United News And Transfer News

Le grand joueur de Manchester United, Rio Ferdinand, a averti Ole Gunnar Solskjaer qu’il risquait de se faire mutiler par Manchester City s’il répétait sa performance à l’Atalanta.

L’ancien défenseur central a estimé qu’un aspect crucial de l’affichage de l’équipe manquait et pourrait s’avérer coûteux à l’avenir.

🗣 Rio Ferdinand: « Si #mufc sort avec cette performance en deuxième mi-temps contre Manchester City, ils seront à nouveau giflés, trois, quatre, cinq buts. L’intensité n’était pas là. » [BT Sport] – UtdDistrict (@UtdDistrict) 2 novembre 2021

Ce n’est pas la première fois que Solskjaer est averti à l’avance, Paul Scholes affirmant que Liverpool se lécherait les lèvres avant d’écraser United 5-0 à Old Trafford.

Maintenant, Ferdinand affirme que le manque d’intensité s’avérera être un problème, mais la majorité des fans penseront que le problème réside en réalité avec le manager.

Malgré le match nul 2-2 avec l’Atalanta, beaucoup ont estimé que Solskjaer a eu de la chance de remporter un résultat et doit à Cristiano Ronaldo d’avoir sauvé son emploi.

L’attaquant de classe mondiale a marqué les deux buts pour s’assurer que son équipe conserve un point et reste en tête de son groupe.

Cependant, les supporters n’étaient pas satisfaits de la performance, estimant qu’elle est revenue à celle qu’ils ont vue toute la saison.

United a eu des fuites à l’arrière et manquait d’idées dès le départ et cela s’est une fois de plus montré contre ses adversaires italiens.

City est une équipe bien entraînée avec de la qualité dans toute son équipe et ne tombera donc probablement pas de la même manière qu’Atalanta.

L’équipe de Serie A méritait sans doute la victoire, mais deux buts remarquables de Ronaldo signifiaient que les Red Devils voleraient un match nul.

Quels que soient les problèmes avec Manchester United, Solskjaer a jusqu’à samedi pour les résoudre ou il pourrait se retrouver sans emploi.