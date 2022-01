Rio Ferdinand: Marcus Rashford pourrait ne pas être satisfait du manque de minutes – Man United News And Transfer News

Le grand Rio Ferdinand de Manchester United s’est ouvert sur les difficultés de Marcus Rashford ainsi que sur les mauvaises performances de l’équipe.

L’attaquant polyvalent n’a pas pu produire la marchandise alors que son équipe s’est inclinée 1-0 contre les Wolves à Old Trafford.

Selon le Daily Mail, Ferdinand a déclaré : « Le langage corporel est un problème. Marcus Rashford quitte le banc et vous vous attendez à ce qu’il aille là-bas et vraiment voler et lui en donner.

«Et parfois, vous le voyez perdre le ballon et la réaction à la perte du ballon n’est pas ce que vous voulez parfois voir.

«Cela pourrait être dû au fait qu’il n’est pas content de ne pas jouer, etc. Mais vous devez mettre cela de côté.

« Quand vous êtes hors de l’équipe, il s’agit d’entrer et de prouver au manager ce que vous êtes et qui vous êtes.

« Peut-être qu’il a l’impression qu’il n’a pas les opportunités qu’il mérite. Je ne sais pas.

« Il est difficile d’identifier un joueur – vous ne pouvez pas, tous les joueurs doivent assumer la responsabilité de Cristiano au sommet jusqu’à tous les autres joueurs. »

Le langage corporel, l’attitude et la mentalité ont tous été discutés par Ralf Rangnick qui a insisté sur le fait que sa formation n’est pas le problème.

Le patron allemand semble croire qu’il s’agit d’une question d’application, les joueurs ne montrant pas assez d’agressivité et de volonté de mener à bien son plan tactique.

Il semble que Ferdinand soit d’accord avec Rangnick dans une certaine mesure et a appelé les joueurs à assumer plus de responsabilité pour les performances de ces derniers temps.

Même lors des récentes victoires, les fans ont estimé que le type de changements mis en place n’était pas assez bon et se sont demandé si l’ancien homme du RB Leipzig tirait suffisamment de ses joueurs.

Il y a de tels points d’interrogation sur Rashford qui a été utilisé comme l’un des grands numéros 10 de Rangnick ainsi qu’un attaquant, mais qui n’a apparemment excellé dans aucun des deux rôles.

On pourrait soutenir que de nombreux joueurs ne sont pas tout à fait adaptés à la formation 4-2-2-2, mais il semble qu’il s’agisse d’eux qui s’adaptent aux tactiques de leur manager et non l’inverse.