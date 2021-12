Rio Ferdinand: Mason Greenwood est comme Robin van Persie – Man United News And Transfer News

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, n’a pas pu s’empêcher de comparer Mason Greenwood à l’ancien grand Robin van Persie, à la suite de l’affrontement avec les Young Boys.

L’Anglais sensationnel a marqué lors du match nul 1-1 à Old Trafford, Ralf Rangnick le félicitant également pour la réaction d’après-match.

Rio Ferdinand : « Le mouvement de Mason Greenwood pour le but est habile et la finition – bang. Son style ressemble beaucoup à celui de Robin van Persie. Il est insaisissable, ne se fait pas coincer par un défenseur. Il sait comment trouver de l’espace. » #mulive [bt] – utdreport (@utdreport) 8 décembre 2021

Rangnick sur Mason Greenwood : « Mason est plus un 9 ans et demi, très technique. Parfois, il n’a pas l’air d’un niveau athlétique. Nous devons le développer mentalement et physiquement. Si nous le faisons, il peut être un grand joueur pour notre club. » – Simon Stone (@ sistoney67) 8 décembre 2021

Les commentaires de Rangnick suggèrent que Greenwood continuera à être utilisé de manière plus fluide, peut-être jusqu’à ce qu’il se développe davantage et s’installe sur une position.

L’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer a également refusé d’étiqueter le diplômé de l’académie comme un type particulier de joueur et l’a plutôt utilisé dans une variété de rôles.

Le légendaire Norvégien n’a cependant jamais souligné la nécessité de développer Greenwood mentalement ou physiquement et il est donc intéressant d’entendre Rangnick le dire.

Il semble que le patron allemand défie sa jeune star d’atteindre de plus hauts sommets, peu de temps après avoir réalisé de superbes performances en Ligue des champions.

À 20 ans, il est clair que Greenwood a encore beaucoup à faire et qu’il est important de le pousser continuellement vers de plus hauts sommets.

Les fans adorent le buteur prolifique et l’espoir est qu’il puisse avoir une grande et longue carrière à United, que ce soit en tant qu’ailier droit ou en tant qu’attaquant.