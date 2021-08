Rio Ferdinand nomme la faiblesse de Romelu Lukaku après que Chelsea ait battu Arsenal .

Romelu Lukaku a livré une prestation impressionnante alors que Chelsea a scellé une victoire 2-0 sur Arsenal (. via .)

Rio Ferdinand pense que le jeu de retard de Romelu Lukaku loin du but doit encore s’améliorer après la performance impressionnante de l’attaquant de Chelsea contre Arsenal ce week-end.

Chelsea a fait une énorme déclaration d’intention en signant à nouveau Lukaku dans le cadre d’un contrat de 97,5 millions de livres sterling avec l’Inter plus tôt ce mois-ci et l’international belge a eu un impact immédiat avec une performance impressionnante lors de la victoire 2-0 contre les Gunners dimanche.

Lukaku a marqué le premier match de Chelsea et a donné au défenseur central d’Arsenal Pablo Mari un temps torride tout au long du match.

Ferdinand a qualifié les tentatives de Mari de contrôler Lukaku d'”embarras” et a critiqué les mauvaises méthodes d’Arsenal face au nouvel attaquant de Chelsea.

Mais l’ancien défenseur de Manchester United est excité par la perspective de la bataille de Lukaku avec Virgil van Dijk ce week-end alors que Chelsea affrontera Liverpool à Anfield samedi soir.

“Je pense toujours que le jeu de hold-up de Lukaku en dehors de la surface laisse parfois un peu à désirer”, a déclaré Ferdinand sur Vibe avec FIVE.

«Mais quand vous lui jouez le ballon dans et autour de la surface, le toucher de mon homme est comme de la colle.

“Il intimide les gens, il était comme un sixième ancien jouant contre les premières années, c’est à cela qu’il a fait ressembler les défenseurs centraux d’Arsenal, ils ne savaient pas comment s’occuper de lui.

‘[Pablo] Mari était une gêne, il ne savait pas quoi faire.

« La façon dont ils se sont défendus contre lui… où est Per Mertesacker ou quelqu’un comme ça qui est dans le bâtiment ? Veuillez leur dire quoi faire.

“Avant le début du jeu, vous leur dites:” ne vous lancez pas dans une bataille physique avec lui, laissez-le parfois toucher le ballon puis vous le frappez, si vous le laissez vous saisir, il va vous faire rouler et contrôler toute la situation ‘.

« Il aurait pu marquer trois ou quatre buts si le ballon avait bien rebondi.

« Ce sera intéressant la semaine prochaine quand nous le verrons contre [Virgil] Van Dijk, quelqu’un qui peut gérer physiquement, quelqu’un qui lui correspondra, et qui est mignon, qui est un défenseur intelligent.

