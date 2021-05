Rio Ferdinand: “ Pourquoi je me bats pour sauver le football des abus en ligne ”

“

C’est triste mais je ne suis pas surpris d’être honnête », déclare Rio Ferdinand. Nous parlons de racisme dans le football. Après notre conversation, un homme a été arrêté ce week-end après avoir fait un geste raciste envers Ferdinand lors d’un match de Wolverhampton Manchester United. Les commentaires sous le tweet de Ferdinand le condamnant sont vils mais correspondent à la conversation que nous avons eue. D’une voix plate, il m’a dit qu’il a toujours été conscient du racisme mais que «la nouveauté», ce sont les médias sociaux, qui leur permettent de proliférer.

Il prévient que cela détruit le jeu qu’il aime. “Lorsque [trolling] m’est arrivé la première fois que je me suis dit «wow», est-ce que c’est ce que les gens ressentent vraiment pour moi? il dit. «J’ai la peau épaisse, mais même si vous avez 100 commentaires positifs, si un seul est négatif, il occupe le devant de la scène et peut ruiner l’expérience du football des gens.»

Mais Ferdinand, 42 ans, n’est pas du genre à laisser tomber cette diapositive. Il essaie de sauver la partie, en tant que capitaine d’une nouvelle équipe virtuelle appelée Hope United. Il vise à lutter contre la haine en ligne en donnant aux gens les compétences numériques dont ils ont besoin pour y faire face et en créant un front unifié afin que les gens aient la confiance nécessaire pour s’exprimer, sachant qu’ils ne sont pas seuls. Avec une équipe comprenant Jesse Lingard, Jordan Henderson, Marcus Rashford, Gareth Bale, Lucy Bronze et Demi Stokes, Ferdinand jouera dans une série sur le sport BT sur la façon de reconnaître les crimes de haine, d’éduquer les enfants sur l’utilisation des médias sociaux pour de bon.

Ferdinand me parle alors qu’il s’occupe de son bébé, dont la mère est The Only Way est la star d’Essex Kate Wright. Il a également trois enfants avec Rebecca Ellison, décédée d’un cancer du sein en 2015, à l’âge de 34 ans. Quand elle est décédée, il a reçu des commentaires écoeurants de trolls en ligne. Wright a également reçu des messages abusifs sur Instagram.

Lui et son équipe ont essayé de signaler des abus aux sociétés de médias sociaux, mais «ils n’ont pas été aussi ouverts ou aussi dynamiques que vous le souhaiteriez ou que vous vous attendriez». «Tout est lent et ces situations peuvent rapidement dégénérer sans être traitées correctement, en particulier pendant la période de verrouillage. Sur Twitter, les gens peuvent s’asseoir derrière un œuf emoji de manière anonyme et déverser toute la négativité qu’ils veulent. »

Cela va au-delà du football. Une personne sur 10 a été victime d’abus en ligne au cours de la dernière année. «Imaginez juste dans une pandémie où le moral des gens est le plus bas qu’il ait jamais été, obtenir des trucs comme ça n’est pas génial», dit Ferdinand. «Hope United rassemble les gens pour qu’ils puissent s’exprimer. La panne de courant sur les réseaux sociaux le mois dernier a été bonne pour sensibiliser aux abus, mais le suivi est également essentiel. Les médias sociaux ont donné à ces personnes une plate-forme pour être abusives d’une manière que vous ne pouvez pas dans une foule parce que vous ne pouvez pas vous cacher. Plus tôt les entreprises feront sortir les gens derrière ce rideau, les problèmes seront plus faciles à éliminer. Certains de ces comportements n’ont rien de nouveau, mais la technologie signifie que cela peut être fait d’une nouvelle manière. »

Malgré les abus, Ferdinand, qui compte 10,9 millions d’abonnés sur Twitter, n’a «jamais ressenti le besoin de quitter les réseaux sociaux». Ferdinand a été l’un des premiers à adopter Twitter. Il s’est inscrit en 2006, alors qu’il jouait pour Manchester United. «Beaucoup de gars dans le vestiaire disaient, de quoi s’agit-il? Maintenant, vous ne pouvez pas les en sortir.

Le danger est si vous accordez trop d’importance à ce que vous ressentez, dit-il. «Je dis aux plus jeunes de ne pas chercher de validation là-bas. Vous êtes validé par des inconnus qui ne vous connaissent pas et qui n’ont probablement pas vos meilleurs intérêts à cœur. Il s’agit de le faire d’une manière où vous avez le contrôle, et non de chercher le pouce de tout le monde sur votre plate-forme pour vous donner la confiance nécessaire pour aller de l’avant.

Il poursuit: «Je dis toujours aux gens que vous avez besoin d’une peau épaisse si vous voulez être sur les réseaux sociaux, que je parle à mes enfants ou à des footballeurs professionnels. Vous devez être très conscient qu’il y a des gens qui essaient de vous dissiper ou de répandre la haine de différentes manières. Vous pouvez par exemple rendre votre compte privé ou désactiver les notifications pour rester mentalement sainement. »

Ferdinand a parlé de sa propre santé mentale et pense qu’il est important que nous continuions à avoir des conversations ouvertes à ce sujet. «Tout est une grande question, putain de merde», dit-il. «Mais il est important de se renseigner sur les gens – un petit coup de téléphone, un petit SMS peut aller si loin. Cela parle d’expérience. C’est juste agréable de pouvoir parler aux gens, d’apporter de la luminosité à leur journée. Ce n’est pas le tout et la fin, mais c’est un bon début. »

Mais ce n’est pas que «malheur et tristesse», me rappelle-t-il. Les réseaux sociaux peuvent être une force pour le bien et pour beaucoup de plaisir: «J’aurais aimé être dans cette génération où j’aurais pu voir mes héros dans le football tous les jours, voir quelle voiture ils conduisent, quelle nourriture ils mangent , quelles sont leurs habitudes. Cela a également permis aux footballeurs d’avoir une plate-forme pour utiliser leur influence pour de bon – comme Marcus Rashford l’a fait, faisant pression sur le gouvernement pour qu’il fournisse des repas scolaires gratuits. «C’est un élément positif des médias sociaux», déclare Ferdinand. «Les footballeurs peuvent faire passer ce qui les passionne de manière pure et directe. Nous voyons plus de footballeurs faire cela et je pense que c’est une bonne chose. Les footballeurs sont des modèles, ce n’est pas nouveau, «les clubs ont toujours eu une conscience sociale», «nous pouvons juste le voir beaucoup plus clairement maintenant».

Hope United se lance au moment même où le football est sur le point d’être «au premier plan des esprits de tout le monde», déclare Ferdinand. Les Euros débutent le 11 juin. Ses enfants sont «partout dans le football, ils adorent n’importe quel football», alors ils regarderont tous. Puis, une fois que ce n’est plus le cas, Ferdinand a désespérément besoin de vacances – il garde un aigle sur la liste verte des endroits où nous sommes autorisés à voyager.

L’Angleterre a-t-elle une chance de gagner les Euros? «Je n’aime pas y mettre trop de pression», déclare Ferdinand, qui a été capitaine de l’Angleterre 81 fois. «Ce sera bien s’ils vont plus loin que la dernière fois, il y a beaucoup de talent dans l’équipe et j’espère qu’ils iront loin. C’est tout ce que j’aimerais faire. Et si nous pouvons rester unis par nos paroles et nos actions, vous aimeriez penser que l’espoir peut vaincre la haine. »

Hope United de BT rassemblera le Royaume-Uni pour lutter contre les abus en ligne dans le cadre de l’engagement de BT à améliorer les compétences numériques du pays. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez jouer votre rôle, regardez les conseils techniques de BT sur bthopeunited.com Ensemble, nous pouvons vaincre la haine en ligne