Rio Ferdinand réagit alors que Manchester United accepte le transfert de Jadon Sancho

Rio Ferdinand avait rendu hommage à la nouvelle signature de Manchester United, Jadon Sancho (Photos: YouTube/.)

Rio Ferdinand a exhorté Jadon Sancho à mettre toute son « énergie et sa concentration » pour réussir à Manchester United après que les Red Devils ont conclu un accord avec le Borussia Dortmund pour signer la star anglaise.

Sancho, 22 ans, devrait subir un examen médical à Old Trafford après que Dortmund a accepté une offre de 72,6 millions de livres sterling des géants de la Premier League.

Alors que Sancho a à peine figuré dans la course de l’Angleterre aux quarts de finale de l’Euro 2020, il a prospéré en Bundesliga au cours des dernières saisons et Ferdinand s’attend à ce qu’il impressionne pour les Red Devils.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour Sancho avant son déménagement à Old Trafford, Ferdinand a déclaré à la chaîne YouTube FIVE: “Je n’ai pas besoin de lui dire cela parce qu’il aime son football, mais travaillez dur et assurez-vous que tout ce que vous faites concerne être un succès à Manchester United et être le meilleur possible.

« Ne laissez rien vous distraire. Soyez vous-même, divertissez-vous et le produit final est votre objectif. Apportez cela à la table.

“L’énergie et la concentration devraient être uniquement sur le football. Immergez-vous simplement dans tout ce qui concerne le club, mec.

Ferdinand visiblement ravi a ajouté : « Sancho est arrivé, Sancho est là ! Je me sens bel homme.



Sancho s’apprête à entreprendre un examen médical à Old Trafford (Photo: .)

« Ce garçon, il suffit de regarder ses statistiques, elles ne mentent pas. En termes d’implications de buts, il était le deuxième plus grand en trois saisons – c’est un fait.

«Il doit convertir cela en Premier League, ce qui est difficile, nous l’avons vu, mais écoutez, je crois en Jadon Sancho mec.

«Depuis qu’il est enfant, il a eu une presse chaude, des attentes chaudes, il a eu le courage de quitter Man City et d’aller à l’étranger. Caractère de la personnalité.’

Interrogé sur ce que Sancho apportera au côté d’Ole Gunnar Solskjaer, Ferdinand a déclaré: ” Du côté droit et du côté gauche, nous n’avons pas d’ailier qui va à l’extérieur et peut traverser le ballon. C’est ce dont vous avez besoin.

« Il peut jouer à droite ou à gauche, il joue avec les deux pieds. Sur cette droite, ainsi que Mason [Greenwood] a fait et je suis un grand fan de lui, c’est Manchester United, qui est toujours associé aux ailiers.

«À tous nos moments les plus réussis, il y a eu des joueurs larges qui peuvent traverser le ballon. Pour un latéral, c’est une terrible nouvelle !’

Manchester United a connu une campagne 2020-21 mitigée, terminant deuxième de la Premier League mais n’ayant remporté aucun trophée après avoir perdu la finale de la Ligue Europa contre Villarreal.

