Rio Ferdinand révèle les trois erreurs commises par Man Utd contre Leicester qui l’ont « choqué »

Rio Ferdinand a été « choqué » par la défaite de Manchester United contre Leicester City (Photo de Chloe Knott – Danehouse/.)

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a admis qu’il était « choqué » par la performance de son ancienne équipe lors de la défaite 4-2 contre Leicester City.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a perdu à l’extérieur pour la première fois en 29 matches de Premier League après avoir été battue de manière compréhensible par l’équipe de Brendan Rodgers au KingPower Stadium.

United n’a pas été en forme tout au long de l’après-midi et les quatre buts qu’ils ont encaissés ont été jonchés d’erreurs individuelles.

La défaite signifie que United n’a remporté que deux de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues et ces victoires – contre West Ham et Villarreal – ont été extrêmement chanceuses.

United a remporté deux de ses six derniers matches (Photo de James Williamson – AMA/.)

Ferdinand admet qu’il a été déconcerté par la performance contre les Foxes et dit qu’il n’y avait aucun plan de match, aucune cohésion et aucune organisation.

« J’ai regardé le match contre Leicester et je l’ai revu, je l’ai regardé deux fois », a déclaré Ferdinand à la chaîne YouTube FIVE.

« J’ai été choqué de voir à quel point l’équipe était désorientée, qu’il n’y avait pas d’unité au sein de l’équipe, pas de compacité. Il ne semblait pas y avoir de plan de match.

« Ma plus grande question lorsque je regarde ce match est la suivante : à différents moments du jeu, je l’ai interrompu, je suis assis là à me gratter la tête comme… est-ce la faute des joueurs ou des managers ? Je suis assis là à me demander ça tout le temps.

«Je l’ai regardé et vous voyez que les balles se jouent à travers les lignes, c’est un problème. Les deux autres gros problèmes en regardant ces clips isolément sont qu’il n’y a aucune pression sur le ballon, donc quand il n’y a pas de pression, vous perdez en équipe – c’est ce que vous faites.

« Mais regardez aussi la distance entre la ligne arrière et le centre du milieu de terrain, il n’y a aucune connectivité entre toute l’équipe. Tout est éteint.

«Est-ce la direction et les a configurés pour appuyer haut ou tomber dans un bloc bas? Laquelle est-ce. Pour le moment ce n’est ni l’un ni l’autre, ce n’est rien.

« Je vois des joueurs presser mais il n’y a personne derrière comme Sancho va presser et il regarde autour de lui après sa première presse et il n’y a personne autour de lui. Il fait une presse à un seul homme !

«Est-ce que les joueurs n’écoutent pas le manager et n’exécutent pas la tâche en cours ou est-ce que les joueurs ne sont tout simplement pas en mesure de le faire? C’est ce que je ne peux pas comprendre.

United affronte l’Atalanta en Ligue des champions mercredi soir pour la première fois de l’histoire du club.

Marcus Rashford pourrait être titularisé après avoir marqué sur le banc à son retour contre Leicester ce week-end.



