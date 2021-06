Rio Ferdinand révèle pourquoi Memphis Depay a échoué à Man Utd

Rio Ferdinand pense que le transfert de Memphis Depay à Manchester United est arrivé trop tôt (./BBC)

Rio Ferdinand pense que Memphis Depay n’a pas eu d’impact à Manchester United en raison de “nombreux” facteurs, notamment le “timing” et un manque de maturité.

Depay a rejoint Manchester United en provenance du PSV dans le cadre d’un contrat de 25 millions de livres sterling à l’été 2015, mais le joueur de 27 ans a lutté pour la cohérence sous Louis van Gaal.

L’arrivée de Jose Mourinho à Old Trafford n’a pas fait la différence pour la carrière de Depay à United et en janvier 2017, l’international néerlandais a été vendu à Lyon.

Depay a montré une amélioration significative depuis son passage en Ligue 1 et est maintenant sur le point de rejoindre Barcelone.

L’attaquant s’est également imposé comme un élément clé de l’équipe néerlandaise et Ferdinand pense que l’ancien joueur de United prospère sous la pression d’être le point central d’une équipe.

“Je pense que c’est un franc-tireur”, a déclaré Ferdinand à BT Sport.



Memphis Depay a eu du mal à avoir un impact après son déménagement de 25 millions de livres sterling à Manchester United (.)

“C’est un type de personnalité du nouvel âge qui embrasse tout le style de vie d’un joueur de football et au-delà, et certaines personnes de la vieille école n’aiment pas ça et il a fallu du temps à quelqu’un comme moi pour s’adapter à ça.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas eu d’impact à Manchester United, Ferdinand a répondu: “Je pense que cela se résume à de nombreuses choses.

« Le moment, le bon moment et le bon endroit, et la maturité, il est peut-être allé là-bas trop jeune.

« Et le coaching, le bon coaching au bon moment. »

Hasselbaink a ajouté: “Nous savons tous quel genre de joueurs Mourinho aime, c’est quelqu’un de totalement différent qui a besoin d’autres joueurs pour courir et lui donner le ballon pour qu’il puisse produire. Il a besoin de se sentir aimé.

Ferdinand a ensuite déclaré: “Je pense que c’est une grande partie de cela, il doit se sentir comme le numéro un et je pense qu’avec cette équipe des Pays-Bas, il se sent comme ça.”

Hasselbaink a ajouté: “Vous le regardez et vous avez l’impression qu’il est difficile mais il ne l’est pas

“Il aime son football, il veut le jouer d’une certaine manière. Il a beaucoup de capacités, il y a beaucoup de pression sur lui parce que c’est lui qui doit porter l’équipe nationale néerlandaise.’

