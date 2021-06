Rio Ferdinand salue Gareth Southgate et claque les sceptiques après que l’Angleterre ait battu l’Allemagne

Gareth Southgate a prouvé que ses sceptiques avaient tort contre l’Allemagne (Photo: .)

Rio Ferdinand pense que Gareth Southgate a prouvé que ses sceptiques avaient tort et a trouvé un plan qui fonctionne pour son équipe après que l’Angleterre ait battu l’Allemagne 2-0 lors des 16 derniers de l’Euro 2020 mardi à Wembley.

Raheem Sterling et Harry Kane ont marqué les buts qui ont permis aux Three Lions de se qualifier pour les quarts de finale où ils affronteront l’Ukraine ou la Suède pour une place en demi-finale.

Le passage de Southgate à un 3-4-3 a suscité beaucoup d’inquiétude parmi les fans et les experts avant le match, craignant que l’équipe ne paraisse trop négative et n’ait pas été préparée pour tirer le meilleur parti des joueurs offensifs anglais.

Alors qu’une grande partie du match a été une affaire lourde, l’Angleterre est finalement sortie gagnante et Ferdinand pense que Southgate a été justifié.

“Nous sommes entrés dans le tournoi et nous n’avions jamais gagné le premier match de l’Euro, nous nous en sommes débarrassés”, a déclaré Ferdinand sur la BBC.

“Nous n’avions pas battu l’Allemagne ici comme ça, nous nous en sommes débarrassés, cette équipe fait tomber les barrières.

“En termes de caractère, en entrant dans le jeu, tout le monde disait que Southgate est négatif, il est conservateur, ce n’est pas quelqu’un qui prend des risques, il avait un plan de match pour que nous soyons difficiles à battre et cela fonctionne pour eux.”

Ferdinand a ajouté que Southgate a changé l’équipe de manière impressionnante pendant le match, avec l’introduction de Jack Grealish en seconde période faisant la différence alors qu’il passait pour Kane pour la tête dans le deuxième but.

‘Ce que j’aime, c’est qu’aujourd’hui il a fait de bonnes substitutions, [Jack] Grealish est entré en jeu et a joué un rôle dans le deuxième but.



Jack Grealish a eu un impact pour l’Angleterre à Wembley (Photo: .)

«Ces gars jouent pour ce manager, vous pouvez le dire.

“Nous avons dit avant le match que les remplaçants pourraient avoir un impact réel et aujourd’hui, Southgate était sur l’argent.”

L’Ukraine et la Suède joueront mardi à 20 heures, les vainqueurs rencontrant l’Angleterre à Rome en quarts de finale samedi soir.

