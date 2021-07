Rio Ferdinand salue Harry Maguire de Man Utd après la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Ukraine

Harry Maguire a brillé pour l’Angleterre aux Championnats d’Europe (Photo: .)

Rio Ferdinand a réservé des éloges particuliers à Harry Maguire après que l’Angleterre se soit qualifiée pour les demi-finales de l’Euro 2020 et a déclaré que le défenseur “ressemblait à un homme de montagne” lors de la victoire catégorique 4-0 de l’équipe sur l’Ukraine.

Maguire a raté les deux premiers matches de groupe de l’Angleterre en raison d’une blessure, mais est revenu contre la République tchèque et est depuis l’un des joueurs les plus remarquables de Gareth Southgate, l’équipe n’ayant pas encore concédé un seul but lors du tournoi.

En plus d’offrir une présence rassurante à l’arrière, le capitaine de Manchester United s’est avéré être une menace de but à l’autre bout du terrain et a doublé l’avantage de l’Angleterre avec une tête imposante juste après la mi-temps au Stadio Olimpico de Rome hier soir.

Harry Kane, un renaissant, a également marqué un doublé et Jordan Henderson a marqué pour la première fois pour son pays lors d’une soirée mémorable pour une équipe des Trois Lions débordant de confiance au meilleur moment possible.

Les hommes de Southgate retournent à Wembley mercredi pour affronter le Danemark, qui a battu la République tchèque dans l’autre quart de finale d’hier pour réserver sa place dans le dernier carré du tournoi de cet été.

“Harry Maguire a l’air si à l’aise dans le football international”, a déclaré l’ancien défenseur central de Manchester United et de l’Angleterre Ferdinand sur BBC Sport après la victoire complète de l’Angleterre en quart de finale.

« Dans une chemise anglaise, il ressemble à un homme de montagne pour moi. Il sort avec le ballon et choisit les bonnes passes.

«Il essaie toujours de sortir, de lui amener quelqu’un, puis de jouer le ballon et c’est la différence.

“Il veut engager quelqu’un et c’est la différence entre lui et les autres défenseurs centraux.”



Maguire a doublé l’avance de l’Angleterre quelques instants après la pause à la mi-temps (Photo: .)

S’adressant à BBC Sport peu de temps après le coup de sifflet final, Maguire a déclaré que c’était un “grand sentiment” d’atteindre une deuxième demi-finale en trois ans, mais a souligné que l’Angleterre doit rapidement se tourner vers le défi qui l’attend contre une dangereuse équipe danoise.

«C’est une sensation formidable. Des demi-finales consécutives dans un tournoi majeur », a-t-il déclaré.

«C’est une grande réussite, mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons un autre gros match à venir et nous voulons aller plus loin cette fois que nous ne l’avons fait lors de la Coupe du monde.

“Bien sûr, c’est un sentiment formidable de gagner ici et la façon dont nous l’avons fait montre également les grands progrès que nous réalisons en tant que pays tant que l’amélioration continue.”

Maguire a ajouté: “Nous avons une grande confiance dans le vestiaire.

“La première mi-temps a été difficile, nous avons marqué le premier but que nous voulions et ils ont causé quelques problèmes avec leur forme et ils l’ont changé plusieurs fois en première mi-temps.

«Mais le deuxième but nous a beaucoup apaisés et à partir de ce moment-là, nous avons très bien contrôlé le match et avons obtenu les troisième et quatrième que je pense que nous méritions ce soir-là.

“Ce fut une performance impressionnante à la fin et maintenant nous devons nous reposer, récupérer et nous en avons une autre grosse à venir.”

