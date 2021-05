Rio Ferdinand se rend à Guardiola

13/05/2021 à 19:26 CEST

Martí Grau

Rio Ferdinand, ancien joueur de Manchester United, a fait l’éloge de Pep Guardiola, récent champion de Premier League avec Manchester City. Dans certaines déclarations, Ferdinand considère que l’entraîneur catalan a révolutionné le concept du football. “J’adore Pep, c’est un anticonformiste. Surtout à cause de ce qu’il a fait, à cause de la façon dont il a changé tactiquement les choses“.

Après la Premier League que le Liverpool de Klopp a remportée la saison dernière, l’Anglais estime que cette année, les “ citoyens ” méritent clairement le titre de champion. “Liverpool a été fantastique la saison dernière. Mais Pep a amélioré les choses à Manchester City et ils ont volé. Ce sont définitivement des champions mérités«Après un début difficile, les hommes de Guardiola ont réussi à se consolider en tant que leaders en solo pendant une grande partie de la saison.

Grand potentiel au milieu de terrain

L’ancien footballeur anglais estime que l’idée d’associer de nombreux joueurs au milieu de terrain a été la clé de la supériorité de Manchester City. “Il a consolidé le milieu de terrain, a amené plus de joueurs et a joué avec un faux neuf pour contrôler le rythme du jeu et ne pas le transformer en match de basket, toujours de haut en bas.“.

Un reflet de cela a été la saison en cours. “Cette année, ils ont dominé la Premier League“Prenant une avance de dix points sur Manchester United, deuxième, et avec trois matchs à jouer, les hommes de Pep Guardiola ont été proclamés champions avec une supériorité étonnante sur les autres équipes.

Au cours de la saison, Manchester City a également remporté la Coupe Carabao contre Tottenham. Maintenant que la finale de la Ligue des champions contre Chelsea doit être résolue, Guardiola pourrait culminer avec le “ Orejona ” une saison à encadrer dans le décor “ bleu ciel ”.