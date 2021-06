Rio Ferdinand s’en prend aux commentaires de Jadon Sancho de Gareth Southgate avant le choc de l’Euro 2020 avec la République tchèque

Jadon Sancho n’a pas encore joué pour l’Angleterre à l’Euro 2020 (Photo: .)

Rio Ferdinand a dénoncé Gareth Southgate pour avoir laissé entendre que Jadon Sancho manquait d’expérience sur la grande scène et espère que le manager anglais sera “courageux” avec sa sélection pour le dernier match de groupe de l’équipe contre la République tchèque à l’Euro 2020.

La sensation du Borussia Dortmund Sancho a connu une excellente fin de saison en Bundesliga, terminant avec huit buts et 11 passes décisives dans l’élite allemande, mais le joueur de 21 ans n’a pas encore joué une seule minute de la campagne anglaise.

Sancho a été complètement exclu de l’équipe alors que les Three Lions ont battu la Croatie lors de leur match d’ouverture du Groupe D avant de ne pas sortir du banc alors que les hommes de Southgate ont été tenus en échec par l’Écosse à Wembley vendredi dernier.

Les résultats dans les groupes B et C signifiaient que l’Angleterre a obtenu une place dans les 16 derniers sans ballon lundi, mais la sélection de l’Angleterre en attaque a menacé de diviser les fans et les experts et Southgate a été pressée pour une explication sur l’absence continue de Sancho le week-end.



Il y a des appels pour que Southgate commence Sancho pour le dernier match de groupe de l’Angleterre (Photo: .)

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Sancho ne figurait pas encore, Southgate a déclaré aux journalistes: “Nous avons des options explosives et beaucoup d’entre eux sont de jeunes joueurs et vivent un grand tournoi pour la première fois.

« Donc, en tant que personnel d’entraîneurs, nous sommes réalistes quant à nos attentes à leur égard en tant qu’individus.

‘Jadon est dans ce mélange. Il s’est bien entraîné ces derniers jours et bien sûr, nous avons ces options et ces décisions à prendre.



Ferdinand espère que Sancho recevra le feu vert contre la République tchèque

L’explication de Southgate sur l’absence de Sancho n’a pas été lavée par l’ancien défenseur anglais Ferdinand, qui a plaidé en faveur de la sélection du jeune sur sa chaîne YouTube Rio Ferdinand Presents FIVE.

“Il y a des joueurs inexpérimentés qui n’ont pas participé à des tournois, ils sont partout”, a déclaré le légendaire ancien défenseur central de Manchester United.

“Vous continuez ce qu’ils ont fait dans leur club et ces trois dernières années, en termes de rendement, ont été le deuxième meilleur joueur en termes d’implication dans les buts au cours des trois dernières années – et il l’a fait à Dortmund.

‘Donc, penser que vous parlez d’expérience… il a joué plus de jeux que [Phil] Foden au plus haut niveau ainsi que [Mason] Monter et [Jude] Bellingham.’



La forme de Kane a été une préoccupation majeure pour les supporters anglais (Photo: .)

Ferdinand a ajouté: «Je pense juste que parfois, en tant que manager, vous devez être courageux.

«Il faut être courageux et ne pas pécher par excès de prudence. Dans l’esprit de Southgate, il va devoir être courageux parce que je pense naturellement qu’il est une personne plus conservatrice.

“Dans son esprit, il pensera qu’il est courageux quand nous serons assis ici en disant:” Jouez-le simplement!”

“Nous l’avons vu jouer au plus haut niveau, mais si vous êtes assis là en tant que Gareth Southgate, vous devez aller à l’encontre de votre instinct naturel.”

Ferdinand a poursuivi en accusant Southgate d’avoir une “mentalité de petite équipe” avec l’approche apparemment négative qu’il a adoptée jusqu’à présent dans le tournoi.

« Savez-vous à quoi cela revient ? Cela revient à la mentalité de grande équipe », a déclaré Ferdinand.

«Il nous entraîne et nous met en place comme une petite mentalité d’équipe.

“Un grand manager de mentalité d’équipe serait entré dans ce match et aurait dit:” Nous allons prendre ce taureau par les cornes, contrôler le rythme du jeu, camper au bord de leur surface et les forcer à revenir dans leur moitié “. mais nous ne l’avons pas fait.

