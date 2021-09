Rio Ferdinand s’extasie sur la cible très improbable de Tottenham Hotspur

in

Le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger a ses fans à l’intérieur de Tottenham Hotspur – et Rio Ferdinand s’est joint à l’admiration.

Rudiger a marqué le troisième but de Chelsea lors d’une victoire 3-0 contre son rival londonien Tottenham dimanche après-midi.

Souvent laissé de côté sous Frank Lampard, Rudiger a été un pilier de Chelsea sous Thomas Tuchel.

L’Allemand a commencé la saison sous une forme brillante et reçoit maintenant les applaudissements pour ses performances.

Rio Ferdinand s’extasie sur Rudiger

Rudiger et Chelsea n’ont concédé qu’une seule fois en Premier League cette saison – et cela vient d’un penalty contre Liverpool.

Rio Ferdinand a maintenant déclaré à FIVE qu’il pensait en fait que Rudiger était le meilleur défenseur central de la Premier League depuis l’arrivée de Tuchel à Chelsea.

Ferdinand pense que la star de Manchester City Ruben Dias est le seul défenseur à vraiment se rapprocher de Rudiger.

Ferdinand a ajouté que Rudiger aura eu du mal à jouer sous Frank Lampard, mais montre maintenant à quel point il est vraiment bon sous Tuchel.

“Depuis que Tuchel est arrivé, je pense qu’il est sans doute le meilleur défenseur central”, a déclaré Ferdinand. «Je pense que Dias l’aurait rapproché de lui, lui et Dias, mais l’effet qu’il a eu sur son équipe a été immense.

« Sous Frank [Lampard], il était évident qu’il n’était pas la tasse de thé de Frank. Frank ne l’aimait pas vraiment. Il y avait des rumeurs qui essayaient de le mettre sur le marché pour être vendu. En Allemagne, il a toujours été très apprécié, mais quand le manager ne vous évalue pas et que vous pouvez le sentir, je me fiche de qui vous êtes, votre confiance en vous en prend un coup et il est alors difficile de performer à votre niveau. il ajouta.

Tottenham n’a sûrement aucune chance de signer Rudiger

Rudiger est en fin de contrat à la fin de la saison et Chelsea n’a pas encore progressé sur un nouvel accord.

90Min affirment que Tottenham admire toujours Rudiger après avoir rejeté un déménagement là-bas l’année dernière.

Le joueur de 28 ans serait un ajout à la ligne arrière de Tottenham, mais il n’y a sûrement aucun moyen qu’il se joigne.

Rudiger a rejeté Tottenham alors qu’il était hors de l’équipe de Chelsea. Maintenant qu’il joue, pourquoi irait-il aux Spurs ?

Si Rudiger devient un agent libre, il aura des offres plus importantes que Tottenham.

La fenêtre d’opportunité pour Tottenham de signer Rudiger semble avoir disparu, surtout maintenant qu’il est comparé à Dias.

