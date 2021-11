Rio Ferdinand suggère qu’il est temps pour Manchester United de limoger Ole Gunnar Solskjaer

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, pense qu’il est peut-être temps de limoger Ole Gunnar Solskjaer (Photo: .)

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a remis en question la position d’Ole Gunnar Solskjaer au sein du club, admettant qu’il « était peut-être temps de passer le relais » à un autre manager.

United a été largement qualifié de véritable prétendant au titre de Premier League après avoir dépensé plus de 130 millions de livres sterling sur Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane dans la fenêtre de transfert d’été.

Mais les Diables rouges ont connu un début de campagne extrêmement décevant pour 2021/22 et se retrouvent à la sixième place du classement après une misérable série de quatre défaites en six matches de championnat.

Solskjaer a décrit la défaite humiliante 5-0 de United à domicile contre Liverpool comme son « jour le plus sombre » dans le football et le Norvégien a subi une pression intense, avec des joueurs comme Brendan Rodgers, Erik ten Hag et Ralf Rangnick étant liés comme remplaçants potentiels.

Ferdinand a apporté son soutien à Solskjaer après la victoire palpitante de United en Ligue des champions contre le PSG en mars 2019 – en criant « Ole est au volant ! » en fête sur BT Sport – et est resté fidèle à son ancien coéquipier tout au long des luttes du club.

Cependant, l’ex-défenseur emblématique de l’Angleterre semble avoir changé de position et pense qu’il est peut-être enfin temps pour United de commencer la chasse au successeur de Solskjaer.

Sur sa chaîne YouTube Rio Ferdinand Presents FIVE, Ferdinand a déclaré: « Nous avons commencé cette saison avec un tel espoir, mais aussi la fenêtre de transfert que nous avions, l’excitation, nous étions tous assis là à dire: » Vous savez quoi? C’est l’heure maintenant !

«Je dois être honnête, Ole a été amené pour nous amener à ce point. Sous les ères de gestion précédentes que nous avions, il a été amené à résoudre ce problème et à nous amener à un endroit où vous obtenez l’équipe intacte, vous amenez les joueurs à un point où nous pouvons défier pour la ligue.

«Je suis assis ici maintenant et je ne pense pas que nous puissions nous battre pour gagner cette ligue. Je regarde notre équipe chaque semaine et je me demande ce que nous allons faire tactiquement, je ne vois aucune philosophie ou identité dans la manière de jouer de United, quoi que cela devrait être de la part de la direction et je suis assis ici confus à regarder à l’équipe.

« Quand vous le regardez comme ça avec la fenêtre de transfert que nous avons eue… nous étions tous assis ici excités en pensant : « Wow ! C’est là que nous sommes censés être !

«Mais Ole a été amené avec le mandat de nous ramener à un point, un moment où vous pensez qu’il a ramené des bases. A la fin de la saison on se disait : « Oui, c’est ça !

«J’ai toujours été au fond un peu sceptique. Pourrait-il nous prendre pour être champions ? Je n’étais pas totalement convaincu, j’espérais qu’il serait capable de le faire. Mais ce que j’ai vu cette saison, je pense qu’il est peut-être temps de passer le relais à quelqu’un d’autre qui peut nous prendre maintenant.

« Je pense qu’Ole peut partir la tête haute parce que d’où il est arrivé à l’endroit où il nous a laissés au début de cette saison, c’est positif. »

United de Solskjaer a subi un cauchemar quelques semaines (Photo: .)

Ferdinand est catégorique sur le fait que le club doit toujours passer avant l’individu et estime qu’il ne peut y avoir «une règle pour les joueurs et une autre pour les managers» en matière de critique.

« Vous devez être honnête avec ce que vous voyez parce que si c’était quelqu’un d’autre, je le dirais », a-t-il ajouté.

« Je ne comprends pas : « Vous ne pouvez pas dire cela à propos d’un manager », parce que les gens le disent rapidement à propos d’un joueur : « Débarrassez-vous de lui, il ne pourra plus jamais porter le maillot ! »

« Vous ne pouvez pas dire ça d’un manager ? Quelle est la différence?’

Ferdinand et Solskjaer étaient coéquipiers à United (Photo: .)

Ferdinand a poursuivi: « Je déteste être dans cette position où je dois appeler d’anciens coéquipiers ou des amis, des gens que je veux voir bien réussir.

«Mais vous devez être honnête. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici et dire : « Ce joueur ne devrait jamais porter le maillot », mais ensuite protéger un manager. Je ne suis pas d’accord avec ça. Vous ne pouvez pas avoir une règle pour les joueurs et une autre pour les managers.

«Ce n’est pas agréable de voir un homme perdre son emploi, mais vous devez l’appeler comme vous le voyez. C’est mieux pour le club de football, pas ce qu’il y a de mieux pour l’individu.

« Le club de football vivra et respirera plus longtemps que n’importe quel individu. »

Ferdinand pense qu’il n’y a plus d' »élément de peur » qui pousse les joueurs de United à performer comme ce fut le cas sous Sir Alex Ferguson.

« Chaque grand manager que vous connaissez qui a réussi ou gagné des choses dans ce match, il a un élément de peur », a-t-il poursuivi.

‘Dynamisme [Guardiola] maintenant, [Jurgen] Klopp maintenant, [Thomas] Tuchel maintenant, Fergie à mon époque, George Graham et Arsène Wenger à Arsenal… il y a un élément du genre : « Vous ne faites pas ce que je dis, vous ne suivez pas les fondamentaux qui font notre succès, ce banc et regardera !

«Je ne vois pas cette peur dans cette équipe et cela ne peut pas être juste. Ce n’est pas vrai.



