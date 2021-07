Rio rallume la vasque olympique pour passer le relais à Tokyo

23/07/2021 à 04h26 CEST

. / Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, le site des Jeux Olympiques de 2016, rallumé dans la nuit de ce jeudi son chaudron olympique dans un acte symbolique pour passer le relais à Tokyo, son siège successeur, qui inaugure ce vendredi les Jeux Olympiques de 2020.

La cérémonie, au cours de laquelle deux mineurs, étudiants d’un village olympique municipal, ont allumé la vasque olympique de la ville la plus emblématique du Brésil, a eu la participation du maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, et du consul général du Japon dans la ville. , Ken Hashiba.

La vasque olympique de Rio de Janeiro, qui fait partie d’une œuvre d’art de 12 mètres de haut, est éteinte depuis la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2016 et sera de nouveau allumée jusqu’à la fin du rendez-vous à Tokyo. Le chaudron, une attraction touristique de la zone portuaire située en face de l’église historique de La Candelaria, couronner une oeuvre d’art par le sculpteur américain Anthony Howe qui imite le soleil et dont les énormes bois d’acier inoxydable se déplacent dans différentes directions selon le vent. « Nous avons réussi, avec tout un scénario défavorable, à offrir des Jeux inoubliables. Ce sont les Jeux Olympiques qui ont rendu le monde heureux. Du point de vue de leur organisation, ils ont été un grand succès et ont laissé un énorme héritage à la ville. “, a-t-il déclaré à Paes lors de la cérémonie.

Malgré la mise en lumière de l’héritage des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, Paes, dans un acte de ce jeudi matin, a annoncé nouveaux usages des installations qui ont été construits pour le rendez-vous de 2016 et qui sont restés abandonnés. Selon le maire, trois des colisées du Parc olympique de Rio seront reconvertis en écoles municipales et d’autres espaces seront proposés en concession à l’initiative privée. Les arénas qui ont été construits pour le handball et pour les activités nautiques seront démantelés et quatre écoles seront construites avec leurs pièces, un projet qui aura un coût estimé à 78 millions de reais (environ 15 millions de dollars) et qui, selon le maire, devrait démarrer en septembre pour être prêt en 2023. Selon le maire, le centre de tennis et autres pavillons du Parc olympique seront attribués en concession à l’initiative privée dans le cadre d’un appel d’offres prévu en novembre prochain.

Les installations olympiques qui faisaient la fierté de la « ville merveilleuse » en 2016 et qui ont coûté plus de 40 000 millions de reais (environ 8 000 millions de dollars aux taux de change actuels) sont aujourd’hui Abandonné, délabré et parsemé de scandales de corruption laissés par les détournements millionnaires des ressources publiques découverts lors des travaux.