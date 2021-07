Rio Tinto conclut un accord pour examiner l’impact de la mine de cuivre de Bougainville

La mine de Panguna est vue à Bougainville, en Paua Nouvelle-Guinée, sur cette photo satellite de Planet Labs

Rio Tinto Ltd (RIO.AX) a déclaré mercredi avoir conclu un accord avec les parties prenantes de la communauté de Bougainville pour examiner les dommages potentiels à l’environnement et les violations des droits de l’homme dans une mine de cuivre qu’elle exploitait il y a des décennies.

Des groupes communautaires et de défense des droits humains ont poussé le mineur à examiner les problèmes liés à l’eau, à la terre et à la santé liés à la mine de cuivre de Panguna que Rio a exploitée pendant près de 20 ans jusqu’en 1989.

Rio répondait à une plainte relative aux droits humains déposée l’année dernière par un groupe d’habitants de Bougainville qui déclarait que le volume massif de déchets polluants laissés par la mine avait de graves répercussions sur l’environnement et les droits humains et mettait en danger la vie et les moyens de subsistance des communautés.

“Notre peuple vit avec les effets désastreux de Panguna depuis de nombreuses années et la situation s’aggrave”, a déclaré la propriétaire terrienne traditionnelle et députée Theonila Roka Matbob dans un communiqué.

« La mine continue d’empoisonner nos rivières avec du cuivre. Nos enfants tombent malades à cause de la pollution et les communautés en aval sont maintenant inondées de déchets miniers… Ces problèmes doivent être examinés de toute urgence afin que des solutions puissent être développées et que le nettoyage puisse commencer », a-t-elle déclaré.

Environ 12 000 à 14 000 personnes vivent en aval de la mine de Panguna, le long de la vallée de la rivière Jaba-Kawerong, selon le Centre australien des droits de l’homme, qui représente les communautés.

Sa visite à la mine en 2019-2020 a documenté la pollution par le cuivre de la mine abandonnée se déversant directement dans les rivières et de vastes monticules de résidus miniers s’étendant sur près de 40 km en aval de la côte, a-t-il déclaré.

Les opérations minières ont cessé en 1989 après le déclenchement d’une guerre civile et Rio Tinto n’a plus eu accès à la mine depuis, a annoncé mercredi la société.

Un rapport d’impact indépendant financé en grande partie par le mineur mondial sera supervisé par un comité conjoint de l’entreprise et de diverses parties prenantes, les parties discutant des recommandations une fois l’évaluation terminée, a déclaré Rio.

“Nous prenons cela au sérieux et nous nous engageons à identifier et à évaluer toute implication que nous avons pu avoir dans les impacts négatifs, conformément à nos engagements externes en matière de droits humains et d’environnement et à nos politiques et normes internes”, a déclaré le directeur général Jakob Stausholm.

Le mineur a transféré en 2016 sa participation de 53,8 % dans Bougainville Copper Ltd (BOC.AX), la société qui exploitait la mine, au gouvernement autonome de Bougainville et au gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée sans aucun montant.