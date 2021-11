Riot a troqué un spectacle en direct contre un énorme clip aux Mondiaux 2021

Chaque année, l’un des temps forts du championnat du monde de League of Legends est la cérémonie d’ouverture. Le développeur Riot a régulièrement eu l’occasion de créer un spectacle du monde réel avant le grand match. Dans le passé, cela signifiait tout, des performances musicales holographiques à l’apparition d’un groupe de K-pop en réalité augmentée. En 2021, cependant, les choses sont allées dans une direction différente.

Sans public présent en raison des restrictions de COVID-19, Riot a plutôt opté pour une série pré-produite de clips musicaux qui présentaient de gigantesques décors du monde réel associés à des moments de la prochaine série animée Arcane. Ce n’était peut-être pas une performance en direct, mais c’était quand même impressionnant. « C’est vraiment ce que font les longs métrages, ce que fait Marvel », explique Matt Kauth, responsable de la production chez London Alley Entertainment, qui a travaillé avec Riot sur la pièce.

Ce qui a été créé avant le match de championnat du monde était essentiellement un court métrage de 13 minutes qui combinait animation, vidéoclips et décors physiques. Il comportait une poignée de performances d’Imagine Dragons et de Bea Miller, entrecoupées de vignettes animées d’Arcane, qui fait ses débuts sur Netflix ce soir. L’idée de mélanger live-action et CG n’est pas tout à fait nouvelle, mais une partie de ce qui fait que l’événement Worlds fonctionne si bien, ce sont les vastes décors du monde réel conçus pour ressembler à Zaun et Piltover, deux villes emblématiques de League (qui sont présentées en bonne place dans l’émission Netflix).

Image : Émeute

« Ce sont les plus gros sets que nous ayons jamais faits, et ce n’est probablement même pas proche », déclare Kauth, dont le studio a travaillé sur des clips pour Lil Nas X et The Weeknd. « Nous avons tourné toute cette pièce sur trois jours à Los Angeles et trois jours à Birmingham, au Royaume-Uni. C’est aussi le plus occupé qu’il ait jamais été dans le paysage de la production en ce moment. À la fois parce que nous sortons de l’autre côté du covid, mais aussi parce que tout le streaming qui se passe. Cela n’a jamais été aussi occupé et les équipes sont très difficiles à trouver. Le tournage de LA, nous emmenions littéralement les membres de la construction sortir des émissions de télévision. Et ajouter de nouveaux membres d’équipage chaque jour afin de respecter ce délai. »

Les vidéoclips faisaient toujours partie du plan. Mais au départ, Riot avait espéré incorporer également un élément live. Cela a changé lorsque la société a été forcée de déplacer l’événement de Shenzhen, en Chine, à Reykjavík, en Islande en raison de problèmes de covid. « En fait, nous avons toujours voulu qu’il y ait cette intégration de vidéoclips et plus de performances cinématographiques », explique Nick Troop, producteur exécutif de l’événement pour Riot. « Même lorsque Worlds était encore situé à Shenzhen, nous allions tourner ces vidéos de cette façon. C’était le plan général. Et une partie de la magie du spectacle du stade allait être de créer cette interaction entre le spectacle en direct et les trucs préenregistrés, et de l’utiliser pour élever ce qui se passait dans le stade.

L’accent mis sur les décors physiques contraste avec les mondes passés, où les nouvelles technologies comme la réalité mixte étaient pleinement exposées. Une partie de la raison du choix était pratique. Avec un délai court pour terminer la production, les décors physiques mettraient moins de pression sur les différentes équipes VFX qui y ont travaillé. Si les vidéos avaient été tournées avec un écran vert, par exemple, cela aurait pris beaucoup plus de temps à terminer car les artistes auraient dû concevoir les arrière-plans pratiquement à partir de zéro. « Notre objectif était de nous assurer que nous capturions autant que possible à huis clos, de sorte que lorsque nous avons passé le relais aux départements VFX, ils aient suffisamment de travail », explique Kauth. (Même encore, cinq studios différents et 230 personnes ont travaillé sur l’emballage des effets de post-production.)

Image : Émeute

Mais les décors IRL ont également été choisis parce que Riot pensait que cela aiderait à différencier les cérémonies d’ouverture des nombreuses autres performances virtuelles qui se sont produites ces derniers temps, en particulier pendant la pandémie. De plus, ça avait l’air cool. « Vous pouvez sentir quand c’est réel », dit Troop. « Vous vivez dans un monde rendu pour la plupart lorsque vous interagissez avec League of Legends. Voici l’une des rares occasions de lui donner vie.

Il est courant pour les productions cinématographiques à grande échelle, comme celles de Marvel, d’utiliser à la fois de grands décors et des partenaires de studio d’effets multiples. Mais Kauth dit que c’est rare pour des projets de forme plus courte comme celui-ci. Non seulement cela a-t-il contribué à rendre les cérémonies d’ouverture impressionnantes, dit-il, mais le fait d’avoir autant de personnes qui y travaillent a également contribué à en faire une production plus durable où les équipes ont pu éviter en grande partie le resserrement. « C’est une approche cinématographique et télévisuelle pour respecter les délais et ne pas brûler une seule entreprise », explique-t-il.

Aussi impressionnante que soit la cérémonie de 2021, il manque définitivement quelque chose sans un public en personne. Il est difficile pour l’équipe de savoir si les téléspectateurs aiment ça sans le rugissement d’une foule à l’intérieur d’un stade. Au lieu de cela cette année, ils chercheront ailleurs cette première vague de commentaires. « Je serai certainement curieux », dit Troop. « Je garderai un œil sur Twitter et le chat Twitch. »