Riot accepte un règlement de 100 millions de dollars sur la discrimination fondée sur le sexe

Sur la photo, le campus de Riot à Los Angeles. Image : Riot Games

En 2018, les anciennes employées de Riot Games, Melanie McCracken, Melanie McCracken et Jes Negrón, ont déposé un recours collectif contre la publication de League of Legends pour discrimination sexiste endémique et promotion d’un environnement « menant d’abord ». Un règlement a maintenant été trouvé.

Le procès a été initialement déposé trois mois après une enquête de Kotaku sur la culture sexiste de l’entreprise.

Riot a accepté de payer 80 millions de dollars aux membres du recours collectif et 20 millions de dollars supplémentaires en honoraires d’avocat et dépenses diverses, pour un total de 100 millions de dollars. Ce règlement global s’étend de 2014 à aujourd’hui et comprend tous les employés à temps plein actuels et anciens ainsi que les contrats temporaires en Californie qui s’identifient comme des femmes. Le règlement est actuellement en attente de l’approbation du tribunal.

De plus, Riot a également accepté qu’un tiers approuvé par l’entreprise et le California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) contrôle l’équité salariale et les rapports internes pendant trois ans.

« C’est un grand jour pour les femmes de Riot Games – et pour les femmes de toutes les entreprises de jeux vidéo et de technologie – qui méritent un lieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination », a déclaré Genie Harrison, l’avocate du plaignant, dans un communiqué officiel. « Nous apprécions l’introspection de Riot et son travail depuis 2018 pour devenir une entreprise plus diversifiée et inclusive, sa volonté d’assumer la responsabilité de son passé et son engagement en faveur de l’équité et de l’égalité à l’avenir. »

« Je suis honorée de représenter les femmes résilientes de Riot Games et d’aider à parvenir à ce règlement en leur nom. Nous espérons que les femmes du monde entier en prennent note et exigent le salaire et le traitement équitables auxquels elles ont droit en vertu de la loi », a déclaré Joseph M. Lovretovich, qui représentait également les plaignants.

Dans un communiqué officiel, Riot Games a reconnu que même s’il est loin de 2018, il doit assumer la responsabilité de ses actions passées. « Nous espérons que ce règlement reconnaît correctement ceux qui ont eu des expériences négatives à Riot et démontre notre désir de montrer l’exemple en apportant plus de responsabilité et d’égalité à l’industrie des jeux. »