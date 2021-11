Riot annonce 600 millions de joueurs sur les jeux « League of Legends »

Plus de 600 millions de personnes ont joué à des jeux dans l’univers Runeterra de League of Legends au cours de la dernière décennie.

C’est vrai, entre Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, League of Legends: Wild Rift et bien sûr, League of Legends, plus d’un demi-milliard de personnes se sont affrontées dans l’univers partagé de Riot Games depuis 2009. À titre de comparaison, c’est presque deux fois la population des États-Unis et environ 15 fois la population du Canada. Il semble que ces jeux soient populaires ou quelque chose du genre !

Riot Games a annoncé mercredi le nombre énorme de joueurs, accompagné d’une affiche soignée pour l’accompagner, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Sur @LeagueOfLegends, @TFT, @PlayRuneterra et @wildrift, plus de 600 millions de joueurs nous ont rejoints dans l’univers de League au cours de la dernière décennie ! pic.twitter.com/N9vao5yQse – Riot Games #RiotXArcane 💥 (@riotgames) 3 novembre 2021

Il n’y a aucun signe de ralentissement de cette franchise non plus. En octobre, plus de 180 millions de personnes ont joué aux jeux Runeterra. Pendant ce temps, l’événement RiotX Arcane réunit les titres de Riot juste à temps pour une nouvelle émission Netflix basée sur League of Legends. Sans oublier que les championnats du monde 2021 de League of Legends se déroulent actuellement et sont diffusés dans les cinémas européens. Peut-être, juste peut-être – mes soupçons que les gens aiment ces jeux pourraient être corrects. Juste une intuition.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

