Arrivée la semaine prochaine

Riot Forge et Choice Provisions ont levé le voile sur leur nouveau coureur de rythme « rapide » pour la Nintendo Switch.

Il est officiellement intitulé Hextech Mayhem : Une histoire de League of Legends, et arrivera sur le système hybride le 16 novembre (c’est la semaine prochaine). Vous pouvez avoir une meilleure idée de ce à quoi vous attendre dans la bande-annonce ci-dessus.

IMAGEZ-LA… LA PLUS GRANDE BOMBE QUE LE MONDE A JAMAIS VU… DÉVELOPPÉE PAR MOI, ZIGGS ! QUOI DIRE ? AIMEZ CE TWEET ET JE VOUS FAIS SAVOIR QUAND IL EST TEMPS DE FAIRE DES DÉSASTRES À PILTOVER AVEC HEXTECH MAYHEM : UNE HISTOIRE DE LEAGUE OF LEGENDS, DISPONIBLE LE 16 NOVEMBRE ! 🧨 pic.twitter.com/dCp40LPLOk— Hextech Mayhem💥 (@RiotForge) 9 novembre 2021