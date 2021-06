Riot Blockchain a tous ses œufs dans un panier Bitcoin volatile

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) a émergé du long week-end du Memorial Day, prêt à sortir. L’action RIOT a gagné près de 8% le premier jour de juin.

Source : Shutterstock

La majeure partie de l’action était liée aux commentaires positifs faits par deux analystes distincts au sujet de la Bitcoin (CCC :BTC-USD) l’acquisition par un mineur de Whinstone États-Unis, la plus grande installation d’exploitation et d’hébergement de Bitcoin en Amérique du Nord.

Les deux analystes pensent que cet accord porte le cours de l’action de Riot à 40 $ ou plus en 2021. Voici pourquoi ils pourraient être trop enthousiastes.

RIOT Stock et l’acquisition de Whinstone

Riot Blockchain a finalisé son acquisition de Whitstone US le 26 mai. La société a payé Données du Nord 80 millions de dollars en espèces avec 11,8 millions d’actions Riot. Aux prix actuels, cela équivaut à environ 425 millions de dollars.

En retour, Riot obtient une installation d’exploitation et d’hébergement de Bitcoin pouvant actuellement contenir 300 mégawatts (MW) de puissance. Riot a l’intention d’augmenter rapidement cette capacité à 750 MW de l’installation. Les coûts énergétiques nets de l’installation sont les meilleurs de l’industrie, à seulement 2,5 cents le kilowattheure.

“L’acquisition réussie de Whinstone marque l’étape la plus importante de l’histoire de Riot et établit fermement la société en tant que plate-forme minière Bitcoin de premier plan”, a déclaré Jason Les, PDG de Riot, dans le communiqué de presse de la société annonçant la conclusion de l’accord. « Avec l’infrastructure prééminente de Whinstone et la meilleure organisation de construction, de développement et d’exploitation de sa catégorie, Riot est extrêmement bien placé pour augmenter l’échelle et la portée de ses opérations. »

À la suite de l’acquisition, les analystes de HC Wainright ont augmenté leur objectif de cours à 40 $, soit 33 % de hausse par rapport aux prix actuels, tandis que les analystes de B. Riley ont augmenté le leur à 44 $ en se basant sur le fait que Riot a obtenu le pouvoir nécessaire pour devenir le leader de l’extraction de Bitcoin.

Je dois être le seul à penser que payer 425 millions de dollars pour une source d’énergie est une erreur.

Dans quelle entreprise est l’émeute ?

Il s’avère que Rich Smith de The Motley Fool voit beaucoup de risques à posséder des actions Riot à ce stade, avec ou sans l’installation de Whinstone.

Smith souligne que si Riot gagnait 36 ​​cents par action en 2021, il se négocierait toujours à un ratio cours/bénéfice insensé de 81x. Et cela est basé sur le bénéfice de neuf cents de la société au premier trimestre, lorsque les prix du Bitcoin se négociaient entre 30 000 $ et 60 000 $ pour tout le trimestre.

En fait, BTC s’est échangé au-dessus de 40 000 $ du 7 février au 31 mars. Riot a terminé le trimestre avec 1 569 Bitcoin et 1 Bitcoin Cash (CCC :BCH-USD) évalué à 34,6 millions de dollars. Au 2 juin, ces pièces valent 58,4 millions de dollars.

Alors que Riot Blockchain est un mineur de crypto-monnaie, comme un mineur d’or, il ne gagne pas d’argent à moins qu’il ne vende sa marchandise, c’est-à-dire Bitcoin.

Mais contrairement à une opération aurifère, qui se concentre généralement sur la vente de toute sa production dans un délai raisonnable, Riot n’est pas pressé de vendre car Bitcoin s’est rapidement apprécié. Cela en fait un investisseur.

Mais cette dernière acquisition en fait également propriétaire d’actifs d’infrastructure tels que des centres de données et d’autres activités liées à l’informatique.

Si vous regardez la page des relations avec les investisseurs de Northern Data, vous verrez qu’elle est axée sur les centres de données fixes et mobiles :

« Northern Data AG développe et exploite des solutions d’infrastructure mondiales dans le domaine du calcul haute performance (HPC). Avec ses solutions spécifiques au client, la société fournit l’infrastructure pour diverses applications HPC dans des domaines tels que l’extraction de bitcoin, la blockchain, l’intelligence artificielle, l’analyse de données volumineuses, l’IoT ou le rendu.

Je n’ai aucune idée de ce qu’il a dépensé pour développer Whinstone US, mais une valeur sûre serait bien inférieure à 425 millions de dollars.

La ligne de fond

À mon avis, Riot Blockchain essaie d’être quatre entreprises différentes – crypto-mineur, crypto-investisseur, propriétaire d’infrastructure et opérateur de centre de données – toutes dépendantes du prix du Bitcoin.

C’est une chose d’investir dans Bitcoin. C’en est une autre de fonder l’avenir de toute votre entreprise sur une seule crypto-monnaie.

Bien sûr, ce pourrait être une bonne nouvelle que Riot ait acquis une installation qui lui permet d’exploiter Bitcoin à très bas prix. Cela n’aura cependant aucun sens si Bitcoin plonge massivement.

C’est plus que possible.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.