Riot Blockchain achète 42000 Antminers à Bitmain

Riot Blockchain, une société minière de crypto-monnaie, a élargi sa flotte et sa capacité minière avec un nouveau bon de commande pour 42000 Antminers S19j de Bitmain.

Megan Brooks, COO de Riot, a déclaré que le dernier bon de commande positionne son entreprise et les États-Unis au centre de l’industrie minière Bitcoin:

«En doublant presque sa capacité de taux de hachage prévue, Riot continue de faire de grands progrès dans la croissance de la part de la société et des États-Unis dans le taux de hachage du réseau mondial. Nous sommes fiers de cette réalisation et restons concentrés sur la poursuite de l’évaluation d’opportunités supplémentaires dans l’espace. »

Le bon de commande, évalué à 138,5 millions de dollars, fait partie d’un plan de croissance coordonné visant à augmenter considérablement le taux de hachage minier Bitcoin (BTC) de Riot. En raison des commandes actuelles et précédentes, Riot a déclaré qu’il était prévu de recevoir un minimum de 3500 Antminers S19j par mois à partir de novembre et jusqu’en octobre 2022.

Comme Cointelegraph l’a précédemment rapporté, Riot s’attend à atteindre une capacité de taux de hachage de 3,8 exahash par seconde d’ici la fin de 2021. Une fois déployée, la nouvelle commande de 42 000 Antminers fera plus que doubler la capacité à 7,7 EH / s.

Une fois pleinement opérationnelle, la flotte minière de Riot sera composée de 81 150 Antminers, dont 95% sont des mineurs S19 de dernière génération.

Les actions de Riot Blockchain ont fortement baissé mercredi, reflétant la tendance à la baisse globale du marché de la crypto-monnaie. Le titre est en baisse de 7% au moment de la publication et a corrigé 36% par rapport au sommet historique du mois dernier. Étonnamment, le plus bas de Riot sur 52 semaines est de 0,93 $. Il a culminé à 79,50 $ à la mi-mars et se négocie actuellement juste au-dessus de 50 $ par action.