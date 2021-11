Riot Blockchain, Hive surpassent les mineurs de crypto en tant que Bitcoin, Ether Rally

Riot Blockchain et Hive Blockchain ont bondi mardi, surpassant leurs homologues de crypto mining à un moment où le bitcoin et l’éther, le jeton natif d’Ethereum, sont proches des sommets historiques.

Les actions de Riot ont grimpé de plus de 6% à 10h20 HE (19h00 UTC), tandis que les autres mineurs de bitcoins ont pour la plupart peu changé car le prix du bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, s’échangeait au-dessus de 67 000 $. Data, qui a vendu son installation minière de Whinstone au Texas à Riot, a fait un bond en Europe après avoir déclaré que la société avait reçu l’approbation de l’auditeur KPMG sur ses états financiers annuels et consolidés pour l’année dernière. 12% du total des actions ordinaires en circulation de Riot.Selon une présentation récente de Northern Data, il détient 1,25 million d’actions de Riot.Pendant ce temps, l’un des plus grands mineurs d’Ethereum, Hive, a également augmenté de 6% alors que l’éther a atteint un niveau record et s’est négocié à près de 4 800 $.