Riot Blockchain va de l’avant avec ses plans d’expansion et ouvre une usine de production au Texas

La société minière de Bitcoin Riot Blockchain a avancé des plans pour atteindre son objectif de production cette année en ouvrant son usine de Whinstone à Rockdale, au Texas, pour l’exploitation.

Riot vise à porter la capacité de taux de hachage de la nouvelle installation à 7,7 exahashs par seconde (EH/s) d’ici le quatrième trimestre de l’année prochaine.

Riot Blockchain accélère la production

Selon ses mises à jour de production et d’exploitation pour juillet, Riot a signalé une augmentation de 771% du Bitcoin extrait en juillet 2020. Il a produit 444 Bitcoin en juillet, une augmentation significative de 771% par rapport aux 51 Bitcoin extraits le même mois l’année dernière.

La société cotée au Nasdaq prévoit de produire encore plus à l’avenir car elle installe actuellement les nouveaux S19 Antminers reçus de la société minière chinoise Bitmain Technologies Limited.

Riot avait annoncé l’achat d’une valeur de 138,5 millions de dollars d’équipements miniers en avril de cette année. Le S19 Antminers a été acheté à Bitmain dans le cadre d’une stratégie visant à augmenter le taux de hachage minier Bitcoin de Riot.

Les machines qui ont été expédiées en juillet seront déployées dans les installations de Riot à Whinstone au cours des prochaines semaines. Au moment où ils seront entièrement déployés en septembre, la société s’attend à avoir un total de 25 946 Antminers dans l’installation. Cela devrait augmenter son taux de hachage estimé à 2,6 EH/s.

Riot prévoit d’avoir une flotte de plus de 80 000 Antminers au total avec le déploiement complet des machines récemment achetées. 95% des machines seront le modèle S19 de dernière génération, qui consommera 257 MW d’énergie. Riot prédit également que son efficacité globale de taux de hachage serait de 33 joules par terahash (J/TH).

Les plans d’expansion de Riot en Amérique du Nord

En mai de cette année, riot a acquis le site de Whinstone, la plus grande installation d’exploitation et d’hébergement de Bitcoin en Amérique du Nord, dans le cadre de ses plans d’expansion. L’installation de Whinstone est située sur un site de 100 acres, hébergeant des clients miniers Bitcoin dans trois bâtiments totalisant 190 000 pieds carrés. L’acquisition par Riot de cette installation lui permet de sécuriser un lieu de travail et de l’énergie pour les mineurs nouvellement acquis.

Depuis l’acquisition, Riot travaille à la construction d’installations supplémentaires sur le site. L’entreprise construit actuellement quatre bâtiments supplémentaires d’une capacité de 400 MW sur le site de Whinstone.

