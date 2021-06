Riot confirme qu’un jeu mobile Valorant est en préparation

Le jeu de tir tactique en équipe de Riot Games, Valorant, a fait ses débuts sur PC il y a un peu plus d’un an, attirant des joueurs de FPS et de jeux en équipe. Maintenant, le développeur a annoncé son intention de porter le titre sur mobile.

Dans une annonce célébrant le premier anniversaire du jeu, Riot a confirmé qu’il travaillait sur une version mobile du jeu de tir gratuit, à savoir Valorant Mobile.

Le développeur n’a pas révélé trop de détails sur la version mobile. Cependant, son titre suggère qu’il sera similaire à son frère sur PC plutôt qu’à un spin-off complet. La productrice exécutive de Valorant, Anna Donlon, a déclaré à JeuxServer que la version mobile se concentrerait sur les besoins du joueur mobile. Ce ne sera pas simplement une version copier-coller du titre PC. Donlon a également confirmé que le jeu croisé entre PC et mobile ne serait pas disponible. Comme les expériences de jeu sur les plateformes diffèrent, Riot a l’intention de garder les deux titres séparés.

Riot est le dernier développeur de gros jeux à proposer un jeu de tir phare sur mobile. Respawn, propriété d’EA, a annoncé son intention de lancer un jeu mobile Apex Legends, sur les traces de Fortnite, Call of Duty et PUBG.

Bien que Riot n’ait pas fourni de calendrier officiel pour la sortie du jeu, Donlan a dit à JeuxServer qu’il pourrait être disponible pour jouer dans la «deuxième année».

Que pensez-vous d’un jeu mobile Valorant? Pensez-vous que le titre convient bien au jeu sur tablette et smartphone ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

