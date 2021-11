Riot Forge Nintendo Switch Showcase diffusé plus tard dans la journée

« jetez un œil à quelques jeux indépendants à venir »

Riot Forge et l’équipe Indie World de Nintendo semblent s’unir pour promouvoir une vitrine spéciale qui aura lieu aujourd’hui.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Hextech Mayhem : Une histoire de League of Legends sort demain sur Nintendo Switch – il devrait donc être exposé. En dehors de cela, nous pourrions voir Ruined King: A League of Legends Story. La vidéo ci-dessous semble taquiner ce qui pourrait être affiché d’autre :

Faites un voyage à travers Runeterra dans la vitrine @RiotForge demain, le 16 novembre à 8 h 00, heure du Pacifique, pour avoir un aperçu des prochains jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch ! Regardez en direct ici : https://t.co/hrCxOD6mhc pic.twitter.com/aJF1xQtNMy – Indie World (@IndieWorldNA) 15 novembre 2021

D’autres titres auxquels s’attendre pourraient inclure Ruined King: A League of Legends Story – un titre que nous avons couvert en octobre dernier et peut-être même Convergence : une histoire de League of Legends.

Appuyez sur play sur la vidéo ci-dessus pour voir quand l’émission commence dans votre propre fuseau horaire. Seriez-vous intéressé par une présentation de Riot Forge ? Commentez ci-dessous.

