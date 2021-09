Riot Games annonce une équipe de diffusion anglaise pour les championnats du monde 2021

Alors que les championnats du monde de League of Legends 2021 se profilent à l’horizon, le développeur Riot Games est allé de l’avant et a annoncé qui commenterait et organiserait l’événement. C’est une longue liste avec 22 personnalités à l’antenne, et c’est juste pour la diffusion anglophone !

“Nous utiliserons le studio LEC comme base de diffusion en anglais avec quelques visages régionaux de retour dans le studio pour la première fois depuis 2019”, a déclaré Riot Games sur Lolesports. « Les studios LCS et LCK contribueront et soutiendront la diffusion virtuellement. »

Il y aura des roulettes au micro de chacune des quatre régions professionnelles de premier plan de League of Legends, a rapporté Dot Esports jeudi. C’est huit du LCS, sept du LEC et sept autres du LPL et du LCK, respectivement.

Consultez la liste des talents à l’antenne ci-dessous.

Présentation de votre talent anglais à l’antenne #Worlds2021 ! En savoir plus ici : https://t.co/9ke36BhUbe pic.twitter.com/SGicTenzGf – LoL Esports (@lolesports) 23 septembre 2021

La phase de préparation des Championnats du monde League of Legends 2021 débutera le 5 octobre en direct de Reykjavík, en Islande. Comme toujours, ce sera le plus grand événement esport de l’année. Dix des meilleures équipes professionnelles de League of Legends s’affronteront pour déterminer qui est le numéro un, c’est donc un événement à ne pas manquer pour les fans d’esports du monde entier.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

