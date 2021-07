Riot Games publie un album Lo-Fi sans droit d’auteur pour les streamers

Riot Games a sorti un album de musique sans droit d’auteur à l’usage des streamers.

L’album de 37 pistes s’intitule Sessions: Vi, et il permet aux streamers de jouer de la musique sans craindre les atteintes aux droits d’auteur. Riot Games a rendu l’album disponible sur Spotify, Apple Music et YouTube. Cette décision intervient alors que les développeurs de jeux contournent les limitations actuelles de Twitch.

Le CD du développeur Cyperpunk 2077 Projekt RED comprenait un mode de diffusion spécial qui supprime toute musique protégée par le droit d’auteur du jeu. C’est parce que Twitch a mis en garde les streamers contre les grèves DMCA entrantes alors que l’industrie de la musique réprime les violations du droit d’auteur. Twitch a déclaré aux créateurs qu’il avait plus de 1 000 avis DMCA pour la plupart du contenu vidéo archivé, ou VOD.

“Sessions: Vi est le résultat d’une promesse faite par Riot Games Music il y a un an : créer une nouvelle musique qui serait sûre à diffuser et à utiliser gratuitement”, indique le communiqué de presse. “Quelque chose pour aider à résoudre une petite partie des problèmes de droits d’auteur rencontrés par les créateurs et les streamers du monde entier.”

Riot Games Music a annoncé son intention de créer plus d’albums Sessions à l’avenir. L’album a été développé en partenariat avec plusieurs musiciens dont Chromonicci, Junior State, Laxcity et Tennyson. Vous pouvez consulter la liste complète des pistes ci-dessous et utiliser l’une d’entre elles dans vos efforts de streaming.

Vous voulez plus de musique libre de droits qui vous aide à éviter les retraits de Twitch DMCA ? Consultez ce petit guide pour trouver les meilleures pistes libres de droits pour le streaming.

Sessions : Vi Tracklist – Riot Games Musicchromonicci – Passengers – 0:00junior state – Sage – 3:04Hanz – Hollow – 5:45Chief – new space – 8:10Gemp, Sinnr – Geode – 10:40Xander – Reading Night – 13:08Tennyson – In Circles – 16:10SwuM – Swing – 19:19Engelwood – prenez votre temps – 22:03Kupla – Home Is Where My Heart Is – 24:24Laxcity – Iota – 26:17Weird Inside – Manifold – 29:46Weird Inside – Ivy mécanique – 33 :37Miscél – Qui êtes-vous – 36:21Goosetaf – Rappel – 39:02SwuM – Abovve – 41:24Idéalisme – Doré – 43:53Sinnr – I Exist – 46:59Hanz – En attente – 49:06Dilip, Otxhello – sent – ​​52:26état junior – Sashimi – 55:04Sofasound – Funkgroove – 57:14Engelwood – Café de minuit – 1:00:11chromonicci – Week-ends. – 1:02:03Tennyson – Jonquille – 1:06:09Kupla – Afterglow – 1:09:29Xander – Growing Flowers – 1:11:42Gemp – Enfin à la maison – 1:13:59Goosetaf – First Light – 1:16:29chef – who’s here – 1:18:52BIDØ: – infini – 1:21:41fin year – trinity – 1:24:02Miscél – Forever – 1:26:38BIDØ: – souffle – 1:29:24Purple Cat – Woodpecker – 1:31 :48Purple Cat – Lumières éteintes – 1:35:11Sofasound – Respiration Pause – 1:37:20

