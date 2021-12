Riot Games règle un procès pour discrimination fondée sur le sexe

Le développeur de jeux rapporte que Jeux d’émeute a convenu d’un règlement du recours collectif contre la société à hauteur de 100 millions de dollars, une augmentation massive par rapport à la tentative de règlement de 10 millions de dollars précédemment faite qui a été rejetée pour avoir laissé Riot s’en tirer trop facilement.

Le recours collectif est intervenu après des rapports à grand succès sur le sexisme et les abus sur le lieu de travail de Riot. Le règlement a été approuvé par le Département californien de l’emploi et du logement équitables et donnera 80 millions de dollars sur les 100 millions de dollars aux femmes employées et sous-traitantes de l’entreprise et les 20 millions de dollars restants seront réservés aux frais juridiques et autres. Riot doit également mettre de côté 6 millions de dollars par an pendant trois ans pour ajuster les salaires et créer de nouveaux postes pour les entrepreneurs qui font partie du recours collectif.

Dans un communiqué, Riot tente de montrer des remords pour le passé et d’aller de l’avant : « Bien que nous soyons fiers du chemin parcouru depuis 2018, nous devons également assumer la responsabilité du passé », indique le communiqué. « Nous espérons que ce règlement reconnaîtra correctement ceux qui ont eu des expériences négatives à Riot et démontre notre désir de montrer l’exemple en apportant plus de responsabilité et d’égalité à l’industrie des jeux. »

En fin de compte, c’est une bonne chose que les deux parties soient parvenues à un règlement approprié, non seulement pour les femmes qui ont été lésées dans l’entreprise, mais aussi pour celles qui regardent ce que fait l’entreprise. Riot Games fabrique toujours des jeux extrêmement populaires, il a donc la responsabilité de faire de son mieux pour que les lieux de travail toxiques aient moins d’endroits où se cacher. Espérons qu’Activision Blizzard et Ubisoft emboîtent le pas.