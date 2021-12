Riot Games révèle un album adapté aux streamers

David a écrit pour des médias de jeux vidéo au cours des sept dernières années. Son premier rôle majeur dans l’esport étant avec Esports News UK couvrant principalement UK League of Legends. David est également membre de la British Esports Association et est son conseiller sur World of Warcraft Esports. Plus récemment, David a travaillé pour Esports Insider et Red Bull en tant que journaliste esport.

Share