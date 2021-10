Riot Games supprime tous les chats de ‘League of Legends’

League of Legends a la réputation, franchement, d’avoir une communauté horrible depuis longtemps, et le développeur Riot Games désactive certaines fonctionnalités de chat en raison de sa toxicité.

Si vous n’êtes pas familier avec /all chat de League of Legends, il permet aux joueurs des deux équipes de se parler pendant qu’ils jouent. Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, cela peut vite devenir moche. À tel point qu’à partir du patch 11.21, /all chat ne fera plus partie des jeux dans les files d’attente de matchmaking.

C’est une fonctionnalité qui fait partie de League of Legends depuis des années, alors Riot a expliqué pourquoi / all chat obtient le démarrage.

« Bien que / tous les chats puissent être la source d’interactions sociales amusantes entre les équipes ainsi que de bonnes plaisanteries », a déclaré Riot Games sur le site Web de League of Legends. « En ce moment, les interactions négatives l’emportent sur les positives. Nous évaluerons l’impact de ce changement à travers des rapports d’abus verbaux et des taux de pénalité, ainsi que des sondages et des commentaires directs de vous tous.

Dans le patch 11.21, nous désactivons /tous les chats dans les files d’attente de matchmaking ! ?? En savoir plus ici : https://t.co/yWr3elxB6g 📒 pic.twitter.com/yEpxFCEPzC – League of Legends // Royaume-Uni, IE et pays nordiques (@LoLUKN) 12 octobre 2021

Riot Games a précisé que les équipes peuvent toujours se parler à la fin d’un match. En plus de cela, vous n’aurez pas à vous soucier autant des gens qui crient des obscénités en majuscules.

« Nous savons que cela craint pour ceux d’entre vous qui veulent juste complimenter la peau de leur adversaire ou demander une soirée dansante dans la fosse Baron », a déclaré Riot Games plus tard dans le communiqué. « Mais nous pensons que le compromis en vaut la peine pour réduire la négativité croissante / tout le chat a créé dans vos jeux. »

Andrei van Roon, directeur du jeu sur League of Legends, a déclaré que supprimer/tout le chat n’est qu’un test pour le moment. En fonction des commentaires, Riot Games peut ou non annuler le changement.

TLDR – essayer un test où nous désactivons All Chat (le chat d’équipe existe toujours bien sûr). Le test est déterminé par le taux d’interactions négatives par rapport à des interactions positives Je verrai ce que les gens pensent de l’expérience sans le désactiver, évaluera s’il faut le désactiver ou le réactiver. https://t.co/Ugru2ClBdV – Andrei van Roon (@RiotMeddler) 12 octobre 2021

Il sera intéressant de voir à quel point cela réduit le harcèlement et les abus dans League of Legends, le cas échéant.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

