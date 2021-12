Riot Games va ouvrir un nouveau bureau dans la région de Seattle, se concentrera sur Valorant pour le moment

Alors que Riot Games continue de croître et de se développer, ils ont ouvert un nouveau bureau dans la région de Seattle (États-Unis).

Le nouveau bureau de 156 000 pieds carrés abritera 400 employés de Riot Games. Les rôles seront un mélange de nouveaux rôles et de rôles existants, couvrant l’ingénierie, la R&D, les services en direct et une variété d’autres rôles. Le nouveau bureau commencera en mettant l’accent sur Valorant, cependant, d’autres équipes s’installeront dans le bureau à l’avenir. Mark Yetter, directeur du jeu pour le MMO de Riot Games, a confirmé que son équipe profiterait du nouvel espace.

À long terme, l’équipe MMO prévoit d’avoir des rôles à LA et à Seattle. C’est une grande victoire car nous pouvons construire une meilleure équipe avec plus de développeurs des deux domaines. (d’autres équipes Riot font de même, elles auront donc également cet avantage)https://t.co/kL5giZvTIY – Mark Yetter (@MarkYetter) 9 décembre 2021

« Nous avons implanté de solides racines à Bellevue depuis plusieurs années et nous sommes impatients de continuer à investir et à nous développer dans la grande région de Seattle, où il y a une abondance de talents innovants déterminés à faire des jeux une activité significative. » A déclaré Scott Gelb, président des jeux chez Riot. « Cette expansion fait partie de notre réseau mondial de studios de développement qui garantira que nous puisons dans les meilleurs talents à travers le monde afin que nous dépassions toujours les attentes les plus élevées des joueurs. » Il continua, avant d’ajouter ; « Nous voulons être l’entreprise de choix pour les développeurs qui veulent créer des jeux incroyables qui libéreront le fandom partout. »

Le nouveau bureau en fera le quatrième bureau américain de Riot Games, rejoignant Los Angeles, San Francisco et St. Louis. Riot Games s’est également implanté à Shanghai plus tôt cette année en tant que studio de R&D mondial dédié. Ces studios rejoignent les plus de 20 studios dans le monde qui travaillent sous l’égide de Riot Games.

Riot poursuit sa croissance

Ce fut une année chargée pour Riot Games. Parallèlement à une multitude de mises à jour de leurs jeux existants, ils ont publié une émission télévisée à succès mondial sur Netflix. En plus de sortir leurs deux premiers jeux sous le nom de Riot Forge. Sortis le même jour, Ruined King et Hextech Mayhem s’ajoutent à la croissance de LoL étendant l’univers des jeux que Riot a construit.

Avec un jeu LoL Esports Manager, un jeu de combat (Project L), un hack and slash (Project F) et un MMO, Riot Games est certainement occupé. Parallèlement à ces sorties « AAA », nous attendons également la sortie de « Convergence », un jeu de plateforme et « Song of Nunu », un jeu d’aventure en 2022.