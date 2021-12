Riot Games va payer 100 millions pour un recours collectif

Riot Games, le studio derrière League of Legends, va régler un procès pour discrimination fondée sur le sexe en 2018 avec des agences de l’État de Californie et plusieurs plaignants privés pour 100 millions de dollars, a rapporté lundi le Washington Post.

En août 2018, Kotaku a publié un rapport sur Riot Games et son lieu de travail prétendument toxique. Un recours collectif a été déposé par d’anciens employés en novembre 2018 alléguant une inconduite sexuelle et une discrimination fondée sur le genre. La division californienne de l’application des normes du travail (DLSE) et le département californien de l’emploi et du logement équitables (DFEH) ont donné suite à leurs propres demandes de renseignements.

Riot Games a accepté de régler le procès lundi en versant 80 millions de dollars à toutes les employées, anciennes et actuelles, à partir de novembre 2014 et au-delà. Les 20 millions de dollars restants iront aux frais juridiques.

« Cet accord historique reflète l’engagement de la Californie à l’application stratégique et efficace par le gouvernement des lois solides de l’État sur l’égalité des salaires, la lutte contre la discrimination et le harcèlement », a déclaré Kevin Kish, directeur de la DFEH, dans un communiqué de presse. « S’il est déposé par le tribunal, ce décret indemnisera les employés et les sous-traitants touchés par la discrimination sexuelle et le harcèlement, assurera un changement durable sur ce lieu de travail et enverra le message que toutes les industries en Californie, y compris l’industrie du jeu, doivent offrir un salaire égal et des lieux de travail gratuits. de la discrimination et du harcèlement.

En plus du règlement, Riot Games a accepté une analyse d’équité entre les sexes de la rémunération des employés, des affectations et des promotions par une société tierce approuvée par le DFEH pour les trois prochaines années. Le règlement doit encore être approuvé par le tribunal, même si une audience devrait avoir lieu dans les prochains mois.

« Il y a trois ans, Riot était au cœur de ce qui est devenu un calcul dans notre industrie », a déclaré Riot Games via le Washington Post. « Nous avons dû faire face au fait que malgré nos meilleures intentions, nous n’avions pas toujours été à la hauteur de nos valeurs. En tant qu’entreprise, nous étions à la croisée des chemins ; nous pouvions nier les défauts de notre culture, ou nous pouvions nous excuser, rectifier le tir et construire un meilleur Riot. Nous avons choisi cette dernière. Bien que nous soyons fiers du chemin parcouru depuis 2018, nous devons également assumer la responsabilité du passé. Nous espérons que ce règlement reconnaît correctement ceux qui ont eu des expériences négatives à Riot. »

Ce règlement intervient quelques mois à peine après que l’éditeur d’Overwatch et de Call of Duty Activision Blizzard, une autre société de jeux vidéo basée en Californie, ait reçu des rapports d’inconduite similaires sur le lieu de travail.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.