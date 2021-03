Riot inflige une amende à 100 voleurs et place l’entraîneur en probation après les masters VCT

Riot a publié un communiqué officiel condamnant 100 voleurs à une amende de 5 000 $ pour retard de match lors des quarts de finale du VCT NA Masters.

L’émeute sévit

Le premier événement Masters du Valorant Champions Tour en Amérique du Nord vient de se terminer et fait déjà des vagues. Lors des quarts de finale supérieurs le 12 mars, 100 voleurs, selon la définition de Riot, ont délibérément retardé leur match contre les Immortels pendant plus d’une heure en raison d’un ping. Seulement deux jours après la finale explosive, Riot a publié sa décision officielle de condamner 100 voleurs à une amende de 5 000 $ et de placer Hector ‘FrosT’ Rosario en probation pour «comportement non professionnel». Le TL; DR de la situation est que Riot a choisi un serveur pour le match et 100 Thieves ont estimé que l’avantage du ping était trop grand en faveur des Immortels. L’entraîneur-chef FrosT a discuté de la décision avec les organisateurs du tournoi Valorant d’une manière que Riot jugeait inappropriée.

Les décisions officielles de Riot étaient que «100 voleurs ont refusé de jouer sur le serveur sélectionné par les officiels du tournoi Masters et n’ont pas respecté les directives officielles pour commencer le jeu à l’heure indiquée, ce qui a entraîné un retard d’une heure. Ce sont des violations de la règle 9.1.4 de la Tournée des champions NA VALORANT 2021: Jeu de règles Masters et de la règle 7.2.11 de la politique de compétition mondiale VALORANT. » En ce qui concerne l’entraîneur-chef de 100 Thieves, «FrosT a fait preuve d’un comportement non professionnel en interaction avec un officiel du tournoi. FrosT a utilisé un langage non professionnel et a menacé de riposter à travers la présence de 100 voleurs sur les réseaux sociaux s’il était contraint à une disqualification en raison de la non-conformité. Ce sont des violations de la règle 7.1.2 de la politique de concurrence mondiale de VALORANT. »

– 100 Thieves Esports (@ 100T_Esports) 23 mars 2021

100 voleurs se battent

Cette décision a été mise en ligne le 23 mars et en quelques heures, 100 voleurs ont répondu avec la vidéo ci-dessus pour montrer la preuve des discussions entre FrosT et un organisateur de tournoi. Le problème soulevé par Riot et qui a causé le plus de controverse était la menace de FrosT de tirer parti des médias sociaux de 100 Thieves une fois qu’on lui aurait dit que l’équipe serait disqualifiée si elle ne jouait pas. Dans la vidéo fournie par 100 Thieves, cette menace apparaît plus comme un vague avertissement et il remet en question l’intégrité concurrentielle des compétitions en ligne Valorant. Suite à la publication de cette vidéo sur Twitter, Riot a révisé sa décision officielle en affirmant: « [Edit 6:30pm Three independent witnesses provided testimony that FrosT made a statement to this effect. When asked directly about it in an interview by Riot League Operations personnel, FrosT admitted that he made this statement. Although 100 Thieves provided Riot with a clip showing FrosT’s side of the conversation that does not include this statement, they declined to provide the full video to Riot.] »

Comme l’histoire le montrera, 100 voleurs ont concédé et joué, toujours en tête contre les Immortels. Quiconque joue à Valorant et sait comment les réseaux fonctionnent, 40 ping et 8 ping sont des différences énormes qui peuvent influencer les résultats d’un tour. Les restrictions actuelles du monde obligent les tournois esports à être hébergés en ligne, mais les organisateurs ont encore du mal à définir des conditions de jeu égales parfois. À l’avenir, les Masters seront des événements LAN, mais dans la série Challengers, vous pouvez vous attendre à plus de problèmes comme celui-ci, mais avec moins de publicité.

Restez à l’écoute de l’ESTNN alors que nous couvrons toutes les nouvelles au fur et à mesure qu’elles se déroulent autour de la controverse cette semaine.

