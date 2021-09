Riot met en lumière l’inspiration derrière la fabrication de la fracture

Riot Games partage ses réflexions sur la nouvelle carte de Valorant, Fracture.

Avec la sortie de la nouvelle carte Fracture Valorant de Riot, les joueurs devraient avoir quelques questions sur la conception unique en forme de H que suit la carte, l’environnement à double biome et plus encore.

Fracture présente une carte unique en forme de H où les défenseurs apparaissent au centre de la carte, les attaquants ayant la possibilité de planter sur le site de la bombe A ou B avec des biomes contrastés, ce qui le rend fascinant. Parlant de l’inspiration de la carte Fracture, Valorant Level Designer Joe Lansford a commenté :

“Pour le gameplay, (bizarrement ?) J’ai pris au moins une partie de mon inspiration de la bataille de Helm’s Deep. Lorsque vous êtes en défense et que les joueurs A et B poussent pour renverser les tables et pincer les attaquants à la place. »