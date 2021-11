Riot ne se soucie pas de la rentabilité de l’esport de League of Legends

L’esport de League of Legends n’a apparemment toujours pas généré de profit pour le développeur Riot Games.

C’est selon le responsable de l’esport de l’entreprise, John Needham (photo), qui a déclaré au Washington Post qu’il ne se souciait pas de ce que ce segment de l’entreprise soit rentable dans un proche avenir. Plutôt que de faire de l’esport une source d’argent pour Riot, il a déclaré qu’il était plus important que les équipes de pro-gaming gagnent suffisamment d’argent pour rester en affaires.

« Si je ne peux pas faire de l’esport une excellente affaire pour les équipes et nos sponsors, alors nous n’allons pas durer longtemps », a expliqué Needham.

« Nous réfléchissons beaucoup à : Comment rentabilisons-nous l’ensemble de l’écosystème ? »

Needham a également déclaré que Riot cherchait à faire de l’esport sa « propre activité dédiée » au sein de l’entreprise.

Les nouvelles selon lesquelles les esports ne sont pas rentables pour Riot Games ne sont pas des informations récentes. En 2018, Derrick Asiedu – alors responsable de l’esport chez le fabricant de League of Legends – a déclaré que la société n’était « même pas près » de récupérer l’argent qu’elle avait investi dans l’espace pro-gaming.

Comme nous l’avions souligné à l’époque, c’est le cas de nombreuses entreprises du secteur de l’esport. Pour les développeurs et les éditeurs qui créent et publient des jeux qui deviennent des titres compétitifs, le coût d’hébergement de tournois et ainsi de suite est mieux considéré comme une dépense de marketing ; quelque chose qui convaincra les gens de jouer à leurs jeux et probablement de dépenser de l’argent en conséquence.

