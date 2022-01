Riot parvient à un règlement de 100 millions de dollars dans une affaire de discrimination fondée sur le sexe

Le fabricant de League of Legends Riot Games a conclu un règlement de 100 millions de dollars dans un procès pour discrimination fondée sur le sexe en 2018.

Dans un article publié sur son site Web, la société a déclaré qu’elle verserait 80 millions de dollars aux participants d’un recours collectif qui allèguent une culture de sexisme chez le développeur de jeux. Les 20 millions de dollars restants sont versés pour les frais juridiques et autres dépenses.

En plus de payer une amende, Riot a également déclaré qu’il mettrait en place des processus de signalement par des tiers et d’équité salariale.

Ce règlement de 100 millions de dollars est en attente de l’approbation finale d’un tribunal.

« Cet accord historique reflète l’engagement de la Californie à appliquer de manière stratégique et efficace par le gouvernement les lois solides de l’État sur l’égalité des salaires, la lutte contre la discrimination et le harcèlement », a déclaré Kevin Kish, directeur du département californien de l’emploi et du logement équitables.

« S’il est rendu par le tribunal, ce décret indemnisera les employés et les sous-traitants touchés par la discrimination et le harcèlement sexuels, assurera un changement durable sur ce lieu de travail et enverra le message que toutes les industries en Californie, y compris l’industrie du jeu, doivent offrir un salaire égal et des lieux de travail gratuits. de la discrimination et du harcèlement.

Les 100 millions de dollars sont nettement plus élevés que le règlement initial de 10 millions de dollars que Riot avait initialement conclu avec DFEH à la suite du procès intenté en 2018. Ce chiffre était « juste et adéquat » selon le créateur de League of Legends.

Il est également nettement inférieur aux 400 millions de dollars que DFEH a déclaré que les membres du recours collectif méritaient.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72746/riot-reaches-100m-settlement-in-gender-discrimination-case/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));