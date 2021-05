Riot publie un teaser pour le prochain agent Valorant

Vous avez manqué un nouvel agent dans le dernier acte ? Le prochain agent de Valorant tombe sur le patch 3.0 !

Valorant est à peine sorti depuis un an et il y a une myriade d’agents à jouer. Ces agents ont différentes capacités qui relèvent de Sentinel, Controller, Dualist, etc. pour catégoriser les agents et permettre aux joueurs de distinguer plus facilement un agent des autres agents du jeu.

Lors de la sortie mondiale, Valorant avait un total de onze agents, y compris la sortie de Reyna. Après avoir sorti un agent pour chaque acte, le jeu compte désormais 15 agents et les développeurs ne veulent pas ralentir l’élan. Dans le récent État des agents, le producteur de personnages de Riot Games, John Goscicki, a fait la lumière sur le 16e agent entrant dans le jeu.

Notre producteur de personnages @RiotMEMEMEMEME entre dans les changements d’agent 3.0 prévus et qui arrive dans l’épisode 3.

Lisez-le: https://t.co/TZodTwkzET pic.twitter.com/DXbnTUfxqP – VALORANT (@PlayVALORANT) 28 mai 2021

Les développeurs ont réfléchi que le dernier acte n’avait pas de nouvel agent introduit dans le jeu ; au lieu de cela, l’introduction de Breeze était de la plus haute importance pour eux. Par conséquent, Riot donne plus de valeur à la qualité qu’à la quantité, dans l’espoir d’améliorer la qualité de vie du jeu. Après avoir déclaré cela, Riot Games a confirmé que le 16e agent viendrait avec le patch 3.0, nous amenant au prochain acte.

Nouvel agent « Grenadier » dans les pages ?

Riot Games a informé la communauté qu’ils ajouteront certaines capacités qui devraient être familières aux joueurs qui ont joué à des jeux FPS traditionnels comme Counter-Strike ou Overwatch. Par conséquent, des capacités comme une grenade fumigène/étourdissante pour échapper à des situations délicates ou Molotov pourraient faire partie du jeu. De plus, Overwatch possède de nombreuses capacités que Riot peut intégrer à Valorant avec un peu de torsion du jeu lui-même.

En plus de cela, le Rioter a également mentionné que l’agent utiliserait l’utilitaire pour créer des moments qui obligeront les joueurs à s’appuyer sur le jeu de tir. Par conséquent, cela pourrait être similaire aux capacités d’Overwatch Sombra, où elle peut momentanément mettre en pause ou désactiver les capacités d’un agent particulier. Si tel est le cas, alors c’est sans aucun doute un pas dans la bonne direction, car la libération d’agents explosifs comme Raze a soulevé pas mal de sourcils où le jeu de tir précis n’était pas le seul facteur à considérer dans un jeu de tir tactique.

Plus tard dans le message, le Rioter ne révèle plus d’informations sur l’agent à venir; au lieu de cela, ils mentionnent que leur clavier ne fonctionnait pas pour détailler les détails. À la manière d’un Riot typique, cela pourrait être une autre démonstration que l’agent pourrait avoir la possibilité de désactiver des capacités dans Valorant. Quoi que le nouvel agent apporte à la table, ils devraient s’avérer très bons pour les joueurs avec un objectif précis et pourraient devenir un choix prioritaire dans les matchs de compétition.

La publication Riot Releases Teaser For The Next Valorant Agent est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.