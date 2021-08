Riot retarde toujours l’enquête sur le harcèlement, selon la Californie

Image: Riot Games

En plus d’Activision Blizzard, le département californien de l’emploi et du logement équitables a également examiné l’historique des « pratiques illégales sur le lieu de travail » de Riot Games, affirmant dans un communiqué aujourd’hui que le développeur de League of Legends a une fois de plus retardé ses enquêtes sur le harcèlement et les violences sexuelles. la discrimination.

La déclaration du DFEH aborde la décision de Riot en 2019 de régler en privé avec «environ 100 femmes qui ont renoncé à leurs revendications et à leurs droits», le ministère déclarant :

Les accords qui tentent d’interdire aux individus de déposer une plainte ou d’aider dans une affaire DFEH vont à l’encontre des dispositions anti-représailles et anti-ingérence de la Loi sur l’emploi et le logement équitables. Les employeurs ne peuvent pas imposer de pénalité aux personnes qui exercent une activité protégée en vertu des lois appliquées par le DFEH. L’existence même de tels accords a un effet dissuasif sur la volonté des individus de fournir des informations qui peuvent être importantes pour le DFEH car il cherche à promouvoir l’intérêt public dans l’élimination de la discrimination et du harcèlement en matière d’emploi.

Mais l’avis d’aujourd’hui a été publié précisément parce que le DFEH accuse Riot de traîner les pieds dans l’enquête (c’est moi qui souligne) :

En 2019, plus d’un an après que le gouvernement a ouvert une enquête à l’échelle de l’entreprise sur le harcèlement sexuel, la discrimination sexuelle et les agressions sexuelles aux Riot Games, l’entreprise a annoncé qu’elle avait conclu des accords de règlement secrets avec environ 100 femmes qui ont renoncé à leurs revendications et à leurs droits, sans préavis des actions du gouvernement. Pendant les 18 mois suivants, le DFEH a recherché les accords de règlement secrets. La Cour a ordonné à Riot de les produire au gouvernement en janvier 2021 ; Cependant, Riot a retardé la production jusqu’en avril 2021. Alarmé par le libellé des accords de règlement et de séparation de Riot qui suggéraient que les employés ne pouvaient pas parler volontairement et franchement avec le gouvernement au sujet du harcèlement sexuel et d’autres violations, et obtenir un allégement des actions du gouvernement, DFEH a rapidement demandé un allégement de la Cour. La Cour a ordonné à Riot d’émettre l’avis correctif ; Cependant, Riot a retardé le processus de deux mois.

La déclaration de la DFEH rappelle également aux travailleurs que même ceux qui ont signé des accords ne peuvent se voir interdire de parler avec le ministère ou de participer à toute affaire qui en résulte :

L’avis ordonné par le tribunal informe les travailleurs qu’ils « peuvent librement coopérer, participer et obtenir une réparation potentielle, le cas échéant », dans l’action en cours de DFEH, et que « Riot Games ne peut pas exercer de représailles ou prendre des mesures défavorables contre [them] pour avoir parlé avec DFEH, participé à une action en cours de DFEH ou obtenu une réparation potentielle dans une telle action. De plus, « Riot Games ne peut exiger [any worker] d’informer l’entreprise ou d’obtenir l’autorisation avant de parler avec DFEH », et que «[i]t est illégal pour [any] employeur à exercer des représailles contre [workers] pour avoir parlé au gouvernement ou pour avoir participé ou coopéré volontairement à des procédures gouvernementales.

Ce n’est pas la première fois que le DFEH accuse Riot de retarder son enquête. En 2019, lors de la première élaboration de leur dossier, le département a déclaré que Riot avait « entravé » leurs efforts sur plusieurs fronts :

Alors que l’enquête a commencé en octobre 2018, le DFEH a déclaré que Riot avait jusqu’à présent “refusé de fournir au département des informations adéquates pour que le DFEH puisse analyser si les femmes sont moins payées que les hommes dans l’entreprise”, c’est pourquoi elle porte maintenant plainte. . Dans la poursuite, le DFEH affirme que Riot a « entravé » l’enquête en retenant « les données de base sur l’emploi que… les lois du travail exigent que les employeurs maintiennent ». Le DFEH a déclaré avoir rencontré Riot à plusieurs reprises mais n’a pas été en mesure de parvenir à une solution sans impliquer les tribunaux.

En réponse, Riot dit à Kotaku que « ce problème est principalement lié aux anciens employés », que « des avis sont envoyés aux anciens employés pour confirmer que les accords de licenciement de Riot n’ont jamais interdit de parler aux agences gouvernementales », et que « Riot n’a jamais et n’exercera jamais de représailles contre quiconque pour avoir parlé à une agence gouvernementale ».