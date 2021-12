Riot Stock dans les années 20 est un investissement intelligent dans l’exploitation minière de Bitcoin à faible coût

Basé au Colorado Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) est un mineur ambitieux de crypto-monnaie, en particulier de Bitcoin (CCC :BTC-USD). Il est possible d’utiliser l’action RIOT comme proxy pour BTC-USD, bien que la corrélation ne soit pas exactement un pour un.

Source : Voyagerix / Shutterstock.com

Si vous êtes sérieux au sujet des actions liées à la cryptographie, alors Riot Blockchain devrait certainement figurer sur votre liste de surveillance. La société possède la plus grande installation d’extraction de Bitcoin en Amérique du Nord, qui s’étend sur 100 acres à Rockdale, au Texas, et a une capacité totale d’extraction de crypto-monnaie de 750 mégawatts.

Comme nous le découvrirons, Riot Blockchain est capable d’exploiter Bitcoin à un coût très bas. Cela devrait donner confiance aux investisseurs de l’entreprise même si le prix BTC-USD est en baisse.

De plus, l’action RIOT est récemment tombée à un prix attractif, alors même que la société continue de développer son infrastructure de crypto-minage puissante et efficace.

RIOT Stock en un coup d’œil

Sans aucun doute, les actionnaires de Riot Blockchain aimeraient voir se répéter ce qui s’est passé début 2021.

Étonnamment, le cours de l’action est passé de 18 $ à un sommet sur 52 semaines de 79,50 $ en janvier et février. En fin de compte, cependant, ce serait le prix le plus élevé pour les dix prochains mois.

Après une forte baisse, l’action RIOT a établi une nouvelle fourchette de prix. De la mi-mai au début décembre, l’action rebondirait (plus ou moins) entre 25 $ et 40 $.

Récemment, depuis le 13 décembre, le cours de l’action est passé en dessous du bas de la fourchette. Ainsi, les commerçants agiles devraient garder un œil sur ce niveau crucial de 25 $ car il se situe actuellement en dessous de cette zone.

En revanche, les investisseurs à long terme peuvent choisir d’ajouter des actions RIOT n’importe où dans les années 20, dans le but d’atteindre à nouveau 40 $.

Faible coût, revenu élevé

Les données sont claires : Riot Blockchain fait partie des mineurs de Bitcoin les plus agressifs du marché.

Besoin d’une preuve ? Selon une mise à jour de la production, Riot Blockchain a produit un énorme 466 BTC en novembre de cette année.

Ce chiffre représente une augmentation d’environ 298 % par rapport à la production de 117 BTC de l’entreprise en novembre 2020 (ce qui était déjà assez impressionnant).

Voici une autre statistique époustouflante : depuis le début de l’année jusqu’en novembre 2021, Riot Blockchain a produit 3 387 BTC.

Même au-delà de tout cela, il y a d’autres bonnes nouvelles à signaler. Étonnamment, au cours du troisième trimestre de 2021, le coût direct moyen de Riot Blockchain par Bitcoin extrait n’était que de 10 096 $.

Pensez à quel point c’est bon marché, par rapport au prix BTC-USD actuel. Même si Bitcoin prend un autre prix, Riot Blockchain sera toujours en mesure de le produire à un coût ultra-faible.

Gardez à l’esprit que la société a enregistré une croissance de 2 532 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel au cours du troisième trimestre de 2021.

En d’autres termes, Riot Blockchain est le package complet : un générateur de revenus efficace avec de faibles frais généraux et une capacité à produire de grandes quantités de Bitcoin.

Acheter l’infrastructure essentielle

Considérez ceci : si un mineur de Bitcoin pouvait simplement racheter un important fournisseur d’équipements électriques requis, quels seraient les avantages ?

Certes, il pourrait y avoir des économies sur le long terme. Ce type d’acquisition pourrait également aider un mineur de Bitcoin à devenir plus intégré verticalement (c’est-à-dire à contrôler davantage le cycle de production du début à la fin).

Ces considérations pourraient certainement profiter à Riot Blockchain, car la société a récemment acquis le fournisseur de solutions d’équipements électriques ESS Metron.

La contrepartie totale payable dans le cadre de la transaction, selon le communiqué de presse, est évaluée à environ 50 millions de dollars.

Ce prix pourrait être une bonne affaire, car ESS Metron a plus de soixante ans d’expérience dans la conception et la production de solutions d’équipements électriques de pointe.

Ce rachat prend tout son sens. Après tout, ESS Metron était déjà un fournisseur clé de l’installation Whinstone de Riot Blockchain.

Désormais, l’entreprise peut contrôler davantage la chaîne d’approvisionnement tout en faisant progresser l’expansion continue de son infrastructure de crypto-minage.

Les plats à emporter pour RIOT Stock

Les traders à court terme peuvent surveiller la gamme bien définie des actions RIOT et mettre en œuvre une stratégie d’achat bas et de vente haut.

En ce qui concerne les investisseurs à long terme, votre raison d’acheter l’action est tout aussi importante, sinon plus, que votre prix d’achat.

Nous avons identifié de nombreuses raisons de détenir une participation dans Riot Blockchain. Je donne à RIOT Stock un « B » dans mon Portfolio Grader.

À l’avenir, surveillez cette entreprise pour produire encore plus de Bitcoin à faible coût, tout en poursuivant une stratégie d’intégration verticale judicieuse.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a rompu le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.