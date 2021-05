RIOT Stock est un ajout digne de votre portefeuille crypto-centré

Si vous croyez en l’avenir des crypto-monnaies comme Bitcoin (CCC:BTC-USD), il existe des moyens intéressants d’investir dans ce domaine. Une façon serait d’acheter et de détenir des actions de sociétés minières cryptographiques comme Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE). Grâce au stock RIOT, vous pouvez participer à l’évolution et à l’adoption de l’écosystème blockchain.

Il est raisonnable de dire que Riot Blockchain fait partie des entreprises les plus intéressantes du secteur. C’est, dans une large mesure, parce que l’entreprise est extrêmement ambitieuse.

L’objectif principal de Riot Blockchain est le Bitcoin et la technologie générale de la blockchain. Et en tant que mineur de crypto-monnaie, Riot est un concurrent féroce.

Pourtant, l’entreprise fait également des progrès grâce à des coentreprises avec d’autres entreprises à valeur ajoutée. Et comme nous le verrons, une collaboration particulière pourrait changer la donne dans l’espace plus large de la blockchain.

RIOT Stock en un coup d’œil

Tout comme Bitcoin, l’action RIOT a fourni à ses propriétaires des rendements exceptionnels au cours de l’année écoulée.

Croiriez-vous qu’il y a à peine 12 mois, l’action dépassait à peine 1 $? Après une montée régulière, le cours de l’action avait grimpé jusqu’à 17 dollars à la fin de 2020.

Pourtant, ce n’était que le début de l’histoire. Les acheteurs sont vraiment passés à la quatrième vitesse au début de 2021, propulsant le cours de l’action RIOT à un sommet de 52 semaines de 79,50 $ le 17 février.

Il y a eu un certain refroidissement depuis. C’est compréhensible, car un mouvement vertical est difficile à maintenir.

À la fin du mois d’avril 2021, l’action RIOT se situait dans les 40 $ et ne semblait pas s’effondrer.

Ses actionnaires devraient continuer à surveiller le prix du Bitcoin, tout en vérifiant les mises à jour du développement de Riot Blockchain en tant qu’entreprise minière de premier plan.

Augmenter le taux de hachage

Le taux de hachage est une mesure de la puissance d’extraction de crypto-monnaie. Je ne dirais pas nécessairement qu’il y a une course aux armements au taux de hachage parmi les mineurs de crypto, mais il y a certainement une escalade en cours.

Riot Blockchain travaille avec diligence pour dominer ses concurrents à cet égard. À cette fin, la société a signé un contrat d’achat de 42000 Antminers S19j pour 138,5 millions de dollars auprès de Bitmain Technologies Limited.

Au moment de l’annonce, le taux de hachage minier Bitcoin de Riot Blockchain était désormais estimé à 7,7 exahash par seconde une fois pleinement déployé.

C’est une énorme augmentation de 93% par rapport à sa capacité de taux de hachage engagée précédemment estimée pour octobre 2021.

Un taux de hachage d’environ 7,7 exhash par seconde est assez époustouflant. Pourtant, le futur pouvoir de hachage de Riot Blockchain pourrait éclipser ce chiffre alors que la société se prépare à intensifier ses opérations. «Riot devrait recevoir au moins 3 500 Antminers S19j par mois à partir de novembre 2021, et se poursuivra jusqu’en octobre 2022», a déclaré la société.

De l’exploitation minière à l’hébergement

Nous avons donc établi que Riot Blockchain est un acteur de premier plan dans l’espace minier Bitcoin.

Avec une acquisition importante, cependant, la société s’aventure également dans le créneau de l’hébergement Bitcoin.

Plus précisément, Riot Blockchain a dévoilé son accord définitif pour acquérir Whinstone US. Il s’agit apparemment de la plus grande installation d’hébergement Bitcoin d’Amérique du Nord, mesurée par la capacité développée.

Le site d’hébergement de Whinstone a une puissance totale de 750 mégawatts. La société héberge des opérations minières Bitcoin pour trois clients institutionnels. D’ici la fin de cette année, ces clients devraient utiliser jusqu’à 300 mégawatts de capacité électrique totale.

Cela ne devrait pas être long maintenant, car la transaction ne devrait pas être clôturée au cours du trimestre en cours.

Le communiqué de presse résume succinctement l’amélioration de la valeur de cette collaboration: «La talentueuse équipe de Whinstone, combinée à l’importante capacité d’expansion de l’installation, réduit considérablement les risques de croissance opérationnelle et financière future de Riot.»

Les plats à emporter

Riot Blockchain est si agressif que la société représente une menace majeure pour ses concurrents dans le domaine minier Bitcoin.

Et avec son acquisition imminente de Whinstone, Riot Blockchain se prépare à devenir une double menace: un leader de l’exploitation minière Bitcoin et un acteur majeur de l’hébergement Bitcoin.

