RIOT Stock: l’accord de Riot Blockchain change l’entreprise, mais pas ses perspectives

Quand j’ai écrit pour la dernière fois sur Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) J’ai finalement quitté en pensant que c’était trop risqué. Bien que les opérations d’extraction de pièces comme Riot Blockchain aient la capacité de multiplier les gains dans le Bitcoin déjà volatil (CCC:BTC-USD), les préoccupations sont nombreuses.

Source: Shutterstock

Le secteur chaud de l’exploitation minière Bitcoin attire des opérateurs moins que scrupuleux, comme le font tous les secteurs chauds. Ce n’est pas un coup à Riot Blockchain en soi, mais le risque inhérent pour les investisseurs est là.

En fin de compte, dans le cas de Riot Blockchain, je suis parti avec le sentiment qu’il n’y a tout simplement pas assez de preuves fondamentales que cela justifie de l’argent des investisseurs. Bitcoin est le meilleur investissement et le risque dans les opérations minières est trop élevé dans la plupart des cas.

La question maintenant: la récente acquisition par Riot Blockchain de Whinstone US, Inc. changer quoi que ce soit?

L’acquisition

Le 8 avril, la société a signé un accord visant l’acquisition pure et simple de Whinstone pour 80 millions de dollars et 11,8 millions d’actions de RIOT. Cela signifie que Whinstone reçoit 651 millions de dollars en valeur implicite en fonction du prix des actions de Riot Blockchain et de l’argent.

Whinstone exploite ce qu’elle croit être la plus grande installation d’hébergement Bitcoin en Amérique du Nord. L’installation a actuellement une capacité intégrée de 300 MW et peut être développée jusqu’à 750 MW.

Désormais, Riot Blockchain n’est pas seulement un mineur de Bitcoin, mais également un opérateur d’hébergement pour d’autres entreprises qui exploitent Bitcoin. Il y a actuellement trois mineurs clients institutionnels qui opèrent dans les installations de Whinstone. Ils devraient utiliser pleinement les 300 MW de capacité des installations d’ici la fin de 2021. Riot pourra également utiliser une partie de cette capacité existante pour ses propres opérations.

Les 450 MW restants de capacité développable ouvrent de nombreuses opportunités tant pour l’exploitation minière de Riot que pour les revenus d’hébergement.

La diversification est un moyen clair pour Riot Blockchain de réduire son propre risque stratégique. Les marchés n’ont pas réagi à la nouvelle et les actions sont restées stables.

Riot Blockchain manque de confiance?

Chaque fois que deux entreprises réduisent simultanément leur profil de risque dans une transaction comme celle-ci, les investisseurs doivent se demander pourquoi?

Du côté de Riot Blockchain, on se demande si l’entreprise manque de confiance dans sa capacité à exploiter uniquement Bitcoin. Cependant, le PDG de Riot Blockchain, Jason Les, a laissé tomber il y a quelques semaines des indices stratégiques selon lesquels la société pourrait simplement développer une stratégie plus grande.

Dans la publication des résultats de fin d’année de la société, il a d’abord mentionné que la stratégie 2020 de Riot Blockchain était uniquement axée sur l’exploitation minière.

Concernant l’orientation future, il a ensuite déclaré:

«En 2021, nous intensifions notre concentration sur les initiatives qui stimuleront la croissance de Riot, notamment en augmentant la part des États-Unis dans le paysage minier du bitcoin.»

Les investisseurs peuvent deviner que Whinstone a une assez grande confiance dans Riot Blockchain compte tenu de la quantité d’actions qu’ils ont reçue dans le cadre du contrat d’achat.

Dans l’ensemble, il semble qu’il existe un fort potentiel pour que ce soit un accord gagnant-gagnant avec un potentiel de croissance à la hausse. Mais cela signifie-t-il que les investisseurs devraient se lancer maintenant dans l’action RIOT?

L’action RIOT en vaut-elle la peine maintenant?

Les investisseurs qui suivent la pensée du seul analyste qui couvre actuellement RIOT diront oui.

Cet analyste pense que l’action RIOT est un «achat». Si cette prédiction se concrétise, il y a de l’argent à gagner sur le prix cible de 64 $ puisque les actions de RIOT se négocient autour de 50 $.

La société a enregistré une perte nette par action de 20,03 millions de dollars en 2019 et de 12,7 millions de dollars en 2020. Elle comble au moins l’écart à certains égards. Et la société exécute des initiatives stratégiques, notamment pour «évaluer des initiatives supplémentaires pour réduire les coûts de production de bitcoins».

Je dirais cependant que peu de choses ont changé. L’accord ne prend effet qu’au deuxième trimestre et les résultats peuvent ensuite être mesurés par la suite. Je resterais à l’écart pour le moment.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs industries du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.