RIOT Stock: le retrait de Riot Blockchain est une excellente opportunité d’achat

Les mineurs de crypto-monnaie, comme Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) ont été explosifs.

Source : Marko Aliaksandr/ShutterStock.com

Après avoir commencé l’année à un creux de 15,85 $, les actions de RIOT ont atteint un sommet de 79,50 $. Tout comme il s’est rallié avec Bitcoin (CCC :BTC-USD). Après tout, plus le BTC bouge, plus le RIOT bouge. Nous avons vu la même chose se produire avec Marathon numérique (NASDAQ :MARA).

Bien sûr, Bitcoin et les actions minières – comme Riot Blockchain – ont reculé ces dernières semaines. Cependant, il semble que les retraits soient exagérés.

En fait, aux prix actuels, j’utiliserais la faiblesse des deux comme une opportunité, d’autant plus qu’ils commencent à pivoter des conditions de survente. Regardez Bitcoin, par exemple. Au cours des dernières semaines, la monnaie numérique est passée d’une résistance triple supérieure à environ 65 000 $ le 14 novembre à environ 48 300 $ le 10 décembre.

Non seulement BTC maintient le support à sa moyenne mobile de 200 jours, mais il est maintenant largement survendu sur l’indice de force relative (RSI), la différence de convergence moyenne mobile (MACD) et le %R de Williams. En fait, si vous affichez un graphique sur deux ans de BTC, vous pouvez voir que chaque fois que ces indicateurs s’alignent en territoire de survente, il rebondit peu de temps après.

Une fois que BTC aura poussé plus haut, les mineurs comme RIOT ne manqueront pas de suivre. À court terme, j’aimerais voir RIOT défier la résistance antérieure autour de 46,28 $, puis peut-être des sommets de 79,50 $.

RIOT Stock: un excellent mineur à acheter et à conserver, à long terme

Bien que vous puissiez toujours échanger des devises numériques, ce n’est pas pour tout le monde. Mais si vous souhaitez toujours vous exposer au monde du Bitcoin, vous pouvez toujours investir dans des mineurs comme Riot Blockchain, qui suivent les mouvements de Bitcoin.

Considérez ceci : pour le moment, BTC se négocie à environ 48 300 $. Cependant, selon Liste de pièces Le PDG Graham Jenkin, comme l’a noté Nathasha Turak, contributrice de CNBC, Bitcoin pourrait voir 100 000 $ d’ici le début de 2022. À quelques semaines de cette date, je ne suis pas sûr que BTC l’atteindra. Peut-être d’ici la fin de 2022, cependant.

Même les grandes institutions financières sont optimistes. JP Morgan (NYSE :JPM) dit que Bitcoin pourrait éventuellement tester 146 000 $. Bloomberg dit que BTC pourrait atteindre 400 000 $ en 2022, selon Bloomberg Crypto Outlook d’avril 2021.

L’adoption de Bitcoin pourrait pousser la monnaie numérique encore plus haut, avec Visa (NYSE :V) en lançant des services de conseil en crypto-monnaie.

N’importe lequel de ces scénarios haussiers pourrait voir Bitcoin et les mineurs, comme RIOT, exploser plus haut.

La croissance des bénéfices de RIOT est tout aussi impressionnante

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires total de Riot Blockchain a grimpé de 2 532 % à 64,8 millions de dollars, contre 2,5 millions de dollars en glissement annuel. Les revenus miniers ont grimpé de 2 099 % à 53,6 millions de dollars, contre 2,4 millions de dollars en glissement annuel. Les marges des revenus miniers ont augmenté de 76% contre 47%.

RIOT a également augmenté la production de BTC de 482% à 1 292 BTC au cours du trimestre, contre 222 en glissement annuel. En outre, RIOT a déclaré 37,6 millions de dollars d’EBITDA ajusté au cours du trimestre, contre une perte nette de 400 000 $ également en glissement annuel.

Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Dans une mise à jour de novembre, la société a produit 466 BTC supplémentaires, soit un bond de 298 % d’une année sur l’autre. Depuis le début de l’année, la société a produit 3 387 BTC, soit un bond de 262% d’une année sur l’autre.

Les analystes semblent aimer l’action RIOT, l’analyste de Roth Capital Darren Aftahi initiant une note d’achat avec un objectif de prix de 55 $.

Comme l’a noté TheFly.com, « Aftahi considère Riot comme » un moyen basé sur les actions de s’exposer au marché en expansion rapide de l’exploitation minière et des infrastructures de Bitcoin « , ajoutant que son acquisition de Whinstone est » un changeur de jeu » car elle permet à la société pour presque doubler sa capacité d’ici la fin de l’exercice 22. »

Le résultat sur Riot Blockchain

J’utiliserais la faiblesse récente de l’action RIOT comme une opportunité. Avec des prix du Bitcoin qui devraient monter bien au-dessus de 100 000 $ à un moment donné, RIOT suivra certainement.

De plus, les bénéfices devraient rester impressionnants. Avec une croissance massive de 2 532 % des revenus totaux et un bond de 2 099 % des revenus miniers jusqu’à présent, je ne vois pas grand-chose s’opposer à des sommets plus élevés pour l’action RIOT.

À la date de publication, Ian Cooper n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Cooper, un contributeur à InvestorPlace.com, analyse les actions et les options pour les conseils en ligne depuis 1999.