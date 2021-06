Riot taquine l’événement Rise Of The Sentinels avec de nouveaux champions, skins et traditions

Un affrontement épique entre le roi ruiné et les sentinelles de la lumière est à portée de main.

Au cours des derniers jours, la communauté LoL a été en proie à une série de teasers et d’indices sur ce qui semble être un événement à venir. Riot Games développe depuis un certain temps l’histoire de Viego, le roi en ruine. D’abord avec la sortie de Senna, puis Viego lui-même, et plus récemment, avec Gwen. À travers tout cela, il y a eu une quantité décente d’accumulation, faisant allusion à un conflit qui change le monde. Eh bien, ce conflit peut arriver plus tôt que vous ne le pensez.

Bande-annonce de l’événement Rise of the Sentinels

Quelques captures d’écran supplémentaires, il y en aura d’autres dans le post https://t.co/xvcyI22TQx super super bientôt des autres Shop Keeper, Baron, Dragon etc pic.twitter.com/FHRhdk9axZ – SkinSpotlights (@SkinSpotlights) 9 juin 2021

La première tranche d’informations non officielle qui a été diffusée provenait de Skin Spotlights sur Twitter. Ils ont trouvé des fichiers grâce à l’exploration de données qui pointent vers un nouveau mode de jeu, simplement appelé “Ruined King Game Mode”. Ensuite, des images ont fait surface à partir de la même source d’une nouvelle carte sur le thème des îles obscures.

Ensuite, la véritable première pièce du puzzle est sortie il y a quelques jours avec une vidéo intitulée “Fate of Demacia”. Il dépeint la grandeur d’une ville demacienne, avec ses hauts murs blancs et son architecture majestueuse, luisant fièrement. Mais ensuite, la brume noire des îles obscures s’infiltre, puis se déverse. C’était un présage de mauvais augure que les Brumes répandent, ce qui signifie que le monde ne peut plus se cacher de ce qui est à venir.

Enfin, tout un tas de nouveaux teasers sont tombés de diverses sources. Tout d’abord, Riot a lui-même publié une image d’un personnage inconnu de Shadow Isles à côté de la citation “Sentinelles … Pourquoi persistez-vous … Chasing ce que vous ne comprenez pas?” Cette information révèle que l’événement s’appellera “Rise of the Sentinels” et commencera le 8 juillet. Bien que cela soit excitant en soi, car cela confirme essentiellement que la tradition des Shadow Isles s’approfondira avec un conflit majeur entre Viego et les Sentinels of Light. , d’autres teasers pointent vers encore plus.

Nouveaux champions et skins

Sentinelles de Lumière Akshan

Tombes

Vayne pic.twitter.com/qBfac33HmA – Big Bad Bear (@BigBadBear_) 21 juin 2021

Bien que ce ne soit pas officiel au moment de la publication, une image promotionnelle qui a fait surface semble légitime et nous donne un aperçu de l’événement lui-même. La grande chose à remarquer est la personne près du bas de l’image, se balançant d’une corde avec un grappin ou un fusil harpon dans ses mains. Il est très probable qu’il y ait un nouveau champion nommé Akshan. Le nom a été initialement découvert à partir d’une fuite de Wild Rift et tout cela confirme qu’il sera le prochain champion LoL à sortir. D’après ce que nous savons, Ashkan sera un tireur d’élite avec une bonne capacité de duel et d’itinérance. Il jouera probablement un rôle vital pour les Sentinelles combattant Viego.

Cependant, ce ne sera probablement pas le seul champion à sortir autour de l’événement. Selon la feuille de route des champions LoL d’avril, un champion de type mage Yordle devrait sortir cette année qui “a un grand rôle à jouer dans l’histoire de Viego”. Bien qu’il n’y ait encore rien de solide à propos de sa sortie, il est question dans la communauté qu’elle soit ajoutée assez bientôt. Il y a également eu des photos d’elle sur Internet. Malheureusement, nous devrons attendre plus d’informations à son sujet avant de pouvoir dire en toute sécurité qu’elle sortira le mois prochain.

New Yordle (Norra ?) 🖤#yordle #Norra #LeagueOfLegends #fanart pic.twitter.com/cF8KyeRXrT – PurpleKwa (@KwaPurple) 10 juin 2021

Outre ces deux-là, l’image promotionnelle de Sentinels of Light montre Graves et Vayne dans de toutes nouvelles tenues. Pour cette raison, on s’attend à ce qu’ils obtiennent de nouveaux skins et des extensions à leur tradition. Ils ont l’air fantastiques dans leur armure blanche et dorée et seront de très beaux ajouts à leur garde-robe.

Dans l’ensemble, il y a beaucoup à attendre avec le nouvel événement Rise of the Sentinels. Assurez-vous de rester à l’écoute d’ESTNN pour plus d’informations à ce sujet avant son lancement !